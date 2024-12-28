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Регион
27 декабря, 23:30

Два мирных жителя ранены в результате атаки ВСУ на Горловку в ДНР

Беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины атаковал Горловку в ночь на 28 декабря, сообщил глава города Иван Приходько. Среди гражданских есть пострадавшие.

«В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА на автомобиль ранены двое мирных жителей Горловки», — написал он в своём Telegram.

Новости СВО. ВС РФ окружают Покровск, освободили Старицу в Харьковской области, на Украине готовы забирать подростков, 28 декабря
Новости СВО. ВС РФ окружают Покровск, освободили Старицу в Харьковской области, на Украине готовы забирать подростков, 28 декабря

За несколько часов до этого атаке ВСУ подверглась и Белгородская область. Там в результате удара двух дронов-камикадзе осколочные ранения получили три мирных жителя.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Tasha RoG

Тимур Хингеев
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