Новости СВО. ВС РФ окружают Покровск, освободили Старицу в Харьковской области, на Украине готовы забирать подростков, 28 декабря Армия России давит ВСУ в Курской области, готовится наступать на Херсон, на Украине готов закон о мобилизации 18-летних — дайджест главных событий за неделю с 21 по 28 декабря в материале Life.ru. 27 декабря, 21:07 Военные действия в зоне проведения СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Курская область, 28 декабря

Больше тысячи вэсэушников погибло за неделю в Курской области. Уничтожена западная техника, в том числе танк Abrams, боевые машины пехоты Bradley, Marder и CV-90. Но в планах Киева нет отступления. Хотя ВС РФ продвигаются в районах Леонидова, Малой Локни, Куриловки и Гуева.

— В Курской области враг отчаянно пытается удержаться на захваченных рубежах в Суджанском участке вклинения, бросая на убой и в «мясорез» в угоду требованиям Зеленского и Сырского новые и свежие только что отмобилизованные подразделения, а также последние элитные формирования ВСУ и СБУ, — отмечает канал «Северный ветер».

На российскую территорию Киев бросил иностранных наёмников. Они должны усилить 47-ю бригаду, понёсшую большие потери.

Уничтожение пункта управления БПЛА противника силами 2-й артиллерийской бригады Южной группировки войск в 1 км юго-западнее н.п. Белогоровка. Видео © Telegram / ЮЖНЫЙ РУБЕЖ

Донецкая Народная Республика, 28 декабря

Продолжается наступление на Покровск. На этом направлении под флаг России перешло несколько населённых пунктов. Западная пресса называет этот город ключевым для Украины на данном участке фронта. Он является центром снабжения группировок, ведущих оборону и пытающихся наступать.

— Возможно, российский лидер дал указание военному командованию отложить взятие Покровска и продвигаться вперёд по открытой местности через небольшие сёла, особенно в связи с тем, что его военные приближаются к административной границе Донецкой и Днепропетровской областей, — считают в Институте изучения войны.

В любом случае идёт окружение Покровска. Схожая ситуация и у Великой Новосёлки. После того как был освобождён Новый Комар, северный фас образовался. На юге освобождено Сторожевое, что позволяет замкнуть котёл с юга. Единственная дорога из Великой Новосёлки под огневым контролем. Попытавшиеся покинуть город наёмники были уничтожены на ней нашими дроноводами. Говорить об освобождении Курахова пока рано, но противник держится только за промышленные объекты.

— Судя по кадрам объективного контроля, бойцы 5-й ОМСБр заняли большую часть жилой застройки города, где были водружены сразу пять флагов. Таким образом, частный сектор полностью под контролем подразделений ВС РФ, а присутствие членов украинских формирований сохраняется лишь в промзоне и у Кураховской ТЭС, — отмечает «Рыбарь».

На этой неделе в ДНР в плен попал австралийский наёмник. 32-летний Оскар Дженкинс работал учителем в Китае, но решил подзаработать на Украине. Власти Австралии пытаются выяснить судьбу биолога.

Поражение РЛС RADA (израильского производства) 123 ОБрТрО ВСУ с применением барражирующего боеприпаса «Ланцет» в районе н.п. Островка Николаевской области. Видео © Telegram / ИЗНАНКА

Херсонская область, 28 декабря

Наступление на Херсон может начаться уже в ближайшее время. Так считает украинская разведка. Некоторые подразделения ВС РФ уже форсировали Днепр и находятся на правом берегу, утверждают источники.

— Это или попытка нашего контрнаступления с целью занятия Херсона и возвращения территории, которые мы вынужденно оставили осенью 2022 года, или это отвлечение внимания. Единственной достоверной информацией сейчас является то, что российские бойцы заняли плацдарм в районе Антоновского моста, — сообщил военный эксперт, офицер ДНР в запасе Александр Матюшин.

Украинские СМИ утверждают, что Россия приготовила для освобождения областного центра четыре тысячи штурмовиков.

Харьковская область, 28 декабря

Основные бои в Харьковской области идут по реке Оскол. Освобождены сёла Старица и Загрызово. Военный корреспондент Александр Коц считает, что из Загрызова Армия России будет наступать на Богуславку, Новоплатоновку и Боровую. Также возможен вариант, что Оскол будет форсирован ещё в одном месте. Бои на другом берегу реки идут. В Двуречной под контроль взяты лицей и автовокзал. Вероятно, продвижение идёт к месту, где ещё недавно был мост, через который можно перебросить подкрепления.

Российский военный в зоне СВО. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Новые правила мобилизации на Украине и высылка мужчин в Европе

Представитель 17-й Полтавской бригады ВСУ Сергей Лунич рассказал, что закон о мобилизации 18-летних украинцев уже готов и ждёт подписания. Сейчас под призыв подпадает молодёжь от 25 лет. По словам военного, ТЦК уже готовятся к прибытию новобранцев. И 18 лет может не стать предельным возрастом. Боец нацбата ВСУ «Волки да Винчи» Александр Ябчанка заявляет, что на фронте могут оказаться и 15-летние.

На Западе недовольны тем, что многие украинцы покинули дом и живут в Европе. На данный момент никаких высылок нет, но постепенно правительства к этому готовятся. Однако не все заинтересованы в депортации, так как требуются рабочие руки. Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждает, что Украина стремится вернуть своих граждан из Германии. Понятно, что Киеву не рабочие руки нужны, а новое мясо, которое можно будет бросить в очередную авантюру Зеленского.

Авторы Даниил Черных