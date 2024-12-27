В обозримом будущем 15-летние украинцы могут оказаться на передовой, и поэтому им стоит начать готовиться к боевым действиям уже сейчас. С таким заявлением выступил боец нацбата ВСУ «Волки да Винчи» Александр Ябчанка.

«18-летние и 15-летние должны осознавать, что с высокой вероятностью им придётся воевать», — приводит украинское издание «Страна.ua» его слова.

Военный отметил, что украинская армия по-прежнему нуждается в людях, особенно в призывниках, которые ещё не служили. Однако с этой задачей возникают серьёзные проблемы, и ситуация, по его словам, продолжает ухудшаться.