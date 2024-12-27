«Придётся воевать»: На Украине 15-летних подростков призвали готовиться к мобилизации
Боец нацбата ВСУ Ябчанка призвал 15-летних украинцев готовиться к мобилизации
В обозримом будущем 15-летние украинцы могут оказаться на передовой, и поэтому им стоит начать готовиться к боевым действиям уже сейчас. С таким заявлением выступил боец нацбата ВСУ «Волки да Винчи» Александр Ябчанка.
«18-летние и 15-летние должны осознавать, что с высокой вероятностью им придётся воевать», — приводит украинское издание «Страна.ua» его слова.
Военный отметил, что украинская армия по-прежнему нуждается в людях, особенно в призывниках, которые ещё не служили. Однако с этой задачей возникают серьёзные проблемы, и ситуация, по его словам, продолжает ухудшаться.
Ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен подтвердил, что Вашингтон и его союзники склоняют Киев к необходимости призыва граждан в возрасте от 18 до 25 лет. Агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме сообщало, что это требование связано с острой нехваткой личного состава в ВСУ. При этом киевские власти публично отрицают намерения по снижению возраста мобилизации, несмотря на открытые призывы со стороны западных партнёров.
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