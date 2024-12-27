Новости СВО. ВСУ минируют детские игрушки в Курской области, Армия России сжимает клещи в Курахове и Тернах, 27 декабря ВС РФ освободили Гигант и Новый Труд в ДНР, Франция неоднократно предлагала России наладить диалог по Украине без участия Киева — дайджест в материале Life.ru 26 декабря, 21:07 Боевые сводки с фронтов СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Донецкая Народная Республика, 27 декабря

Ключевыми направлениями в ДНР для ВС РФ стали Великая Новосёлка и Курахово. В районе последнего был освобождён населённый пункт Гигант. Тяжёлые бои идут на городской окраине, за которую цепляются остатки кураховского гарнизона ВСУ. Военкор Сладков пишет об этом: «На левом фланге успешно действует 110-я ОМСБр 51-й ОА ЮВО МО РФ, окружая Курахово, бьются 114-я бригада, 20-я,150-я дивизии. Но весь город ещё не освобождён, впереди Кураховская теплоэлектростанция, превращённая противником в крепость, 5-я бригада уже на подступах, не отстают и другие части и соединения».

В боях под Кураховом в Донецкой Народной Республике российским бойцам часто попадается западная бронетехника. Впрочем, она с таким же успехом уничтожается. О сражении на улицах Курахова Telegram-канал «Рыбарь» пишет: «Судя по кадрам объективного контроля, бойцы 5-й ОМСБр заняли большую часть жилой застройки города, где были водружены сразу пять флагов. Таким образом, частный сектор полностью под контролем подразделений ВС РФ, а присутствие членов украинских формирований сохраняется лишь в промзоне и у Кураховской ТЭС. А учитывая темпы продвижения к северу и югу от города, уже в ближайшее время следует ожидать замыкания кольца окружения».

Прилёт дрона по украинскому броневику Roshel Senator в районе Дачного под Великой Новосёлкой. Фото © Telegram / Кирилл Фёдоров / Война История Оружие

Под Великой Новосёлкой ситуация для ВСУ складывается не менее плачевно. Украинские солдаты также находятся под угрозой окружения: «Основной маршрут поставок боеприпасов и резервов ВСУ в посёлок Великая Новосёлка на Времевском направлении запорожской линии фронта перерезан. Противник вынужден использовать второстепенные просёлочные дороги».

Группировка Киева в населённом пункте изолируется в том числе с помощью массового применения дронов. Хотя физическая потеря путей снабжения бьёт по ВСУ ещё сильнее, это признают даже украинские аналитики. Для защиты собственной логистики наши солдаты применяют переоборудованные пикапы на базе «Нивы». Они вооружены различным зенитным вооружением и тепловыми ловушками.

На Торецком направлении продолжаются бои в городской застройке. Военкор Котенок пишет об этом: «Дзержинское (Торецкое) направление. Наши штурмы пробились к шахте «Торецкая» в северной части города. Идут бои в районе шахты «Центральная» и южнее её терриконов. Есть продвижение и в Щербиновке».

Курская область, 27 декабря

Тяжёлые бои продолжаются в районе н.п. Леонидово, Черкасская Конопелька и Куриловка. Активно работают наши тяжёлые вооружения, в Сети появились кадры работы РСЗО «Град» по скоплению украинских солдат в приграничье. На другом видео запечатлён момент сбития украинского БПЛА системой «Тор-М2». Некоторые украинские беспилотники бойцам удаётся сбить из стрелкового вооружения. Наших бойцов постоянно поддерживают союзные беспилотники — даже во время штурма. В целом о боевых действиях на данном направлении Telegram-канал «Северный ветер» пишет: «Штурмовики ГВ «Север» с тяжёлыми боями продолжили освобождение территории Суджанского района, бои велись в окрестностях населённых пунктов Леонидово, Черкасская Конопелька и Куриловка. Дважды нацисты пытались безуспешно контратаковать. «Северянами» уничтожено свыше 20 оккупантов. Общее продвижение «Бесстрашных» в Курской области составило свыше 1500 метров».

Украинцы, отступая из Курской области, занимаются запрещённым всеми правилами войны минированием. Они закладывают взрывчатку в детские игрушки, оставляют взведённые гранаты в дверных проёмах.

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Франция предлагала России решения украинского кризиса без участия Киева

Об этом в ходе своего выступления рассказал глава российской дипломатии Сергей Лавров. Он заявил следующее: «Франция неоднократно по закрытым каналам предлагала России наладить диалог по Украине без участия Киева. Однако «двусмысленное поведение» Парижа не вселяет доверия к его инициативам. В свете угроз для России Москва определяет цели для поражения на территории Украины. В их число могут входить и центры принятия решений в Киеве. Москва готова говорить со всеми представителями Запада, которые настроены на взаимовыгодные договорённости, как Венгрия и Словакия».

Свою речь Лавров резюмировал тем, что с Украиной нужны «надёжные договорённости», а не временное перемирие. Параллельно этому издание Foreign Affairs опубликовало статью о том, что Украине могут предложить две альтернативы НАТО. Первая — вступление в ЕС с последующими гарантиями безопасности. Вторая — корейский или израильский сценарий, где США будут выступать в роли главного союзника и поставщика вооружений. Последний вариант крайне выгоден американским производителям оружия, так как обеспечил бы их заказами на годы вперёд.

Авторы Кирилл Золотарев