Сводки СВО. Ракетный удар по Украине, почему ВСУ уйдут из Покровска, как ВС РФ наступают под Суджей, 26 декабря Ошибки противника позволяют российским войскам наступать сразу на нескольких направлениях, пока тыловая инфраструктура под огнём ВКС, — дайджест Life.ru. 25 декабря, 21:07 Боевые действия на фронтах СВО. Обложка © ТАСС / Александр Река

Донецкая Народная Республика, 26 декабря

В Донецкой Народной Республике под Великой Новосёлкой все дороги под контролем Армии России. Возможно, что здесь небольшой коридор для выхода украинского гарнизона оставят, но он будет полностью простреливаться. Так что если выходить, то нужно делать это сейчас. Сам город находится в низине, что делает его слабо пригодным для обороны. На этом участке фронта дерзкую операцию провели наши воины из 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Зайдя в тыл к противнику, они заминировали дорогу от села Богатырь как раз к Великой Новосёлке. Улов не заставил себя долго ждать. В ловушку попал американский бронетранспортёр International MaxxPro. Похоже, что про этот путь ВСУ могут забыть.

На Покровском направлении освобождено село Новый Труд. Украинские СМИ выяснили три причины провалов ВСУ на этом участке фронта. Это и отсутствие налаженного взаимодействия подразделений, и несвоевременное донесение обстановки на линии соприкосновения, и нехватка людей, в том числе из-за того, что многие дезертируют.

— Даже при взаимодействии мы можем не понимать, какие планы у той бригады. Были случаи, когда какие-то подразделения просто драпали с позиций, из-за чего мы тоже должны были отходить, чтобы нас не окружили, — рассказал украинский военный.

Бои за Курахово, артподдержка штурмовиков ВС РФ. Видео © Telegram / ИЗНАНКА

Курская область, 26 декабря

230 вэсэушников уничтожены в Курской области за последние сутки. В Суджанском районе противник продолжает огрызаться, проводя контратаки. Семь таких отразили бойцы группировки «Север». Отступающие вэсэушники позволили, как говорится, на их плечах продвинуться в районах Леонидова, Куриловки и Гуева.

— В Курской области враг отчаянно пытается удержаться на захваченных рубежах в Суджанском участке вклинения, бросая на убой и в «мясорез» в угоду требованиям Зеленского и Сырского новые и свежие только что отмобилизованные подразделения, а также последние элитные формирования ВСУ и СБУ, — отмечает канал «Северный ветер».

Уничтожение группы пехоты ВСУ и склада с боеприпасами. Видео © Telegram / Минобороны России

В очередной раз ВСУ нанесли удар по гражданской инфраструктуре региона. По сведениям «Рыбаря», во Льгове повреждены жилые дома, газопровод, местная ТЭЦ и сахарный завод. Глава региона сообщил о четырёх погибших.

Удар возмездия, 26 декабря

Стрельба из зенитных ракетных комплексов. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Министерство обороны сообщило, что по Украине был нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотниками. Целями были объекты критической инфраструктуры и места нахождения боевиков. В Днепропетровске поражено место дислокации иностранных наёмников.

— Очевидно, что целей нами было намечено достаточно и что мы традиционно работаем по аэродромам, объектам энергетики, топливным хранилищам и логистическим узлам. Попросту говоря — по воде, свету, теплу и газу, — пишет канал «Сварщики».

Известно, что ракеты прилетели по объектам в Харьковской и Днепропетровской области. Ожидается, что тепло в первой столице Украины перестанут вырабатывать к выходным. Также есть сведения, что нанесены точные удары по Славянской, Приднепровской, Ладыжинской и Бурштынской ТЭС.

Есть версия, что это была только разминка. Ещё более разрушительный удар может быть нанесён в ближайшие дни. И это не «Орешник». Для него не требуется истощать ПВО, как это было в этот раз.

В Подмосковье предотвратили теракт против руководителя оборонного предприятия

Сотрудники ФСБ предотвратили покушение на главу оборонного предприятия. Фото © ТАСС / ЦОС ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ задержали семерых россиян, которые планировали подорвать директора в его личном автомобиле с помощью самодельной бомбы. Теракт координировался сотрудниками украинских спецслужб, исполнителям обещали выплатить 1 млн рублей. Вербовали их в основном в регионах, но некоторых преступников нашли и в Московской области. Подготовка к теракту началась несколько месяцев назад.

За последнюю неделю украинские спецслужбы небывало активизировали свою деятельность. Теракт против начальника Войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, больше десятка поджогов военкоматов, попытки поджога автомобилей полиции, и это ещё не считая предотвращённых спецслужбами случаев. Украина вступила в активную фазу своей «террористической войны». Не исключено, что киевский режим стремится превентивно сорвать мирный процесс, который может начать Трамп, и при этом уничтожить как можно больше видных деятелей России.