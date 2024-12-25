За сутки украинская армия лишилась в Курской области более 230 военных, двух танков и двух бронемашин. Об этом сообщили в Минобороны России.

«За сутки потери ВСУ составили более 230 военнослужащих, уничтожены двав танка, две боевые бронированные машины и три автомобиля», — сообщили в ведомстве.

Всего за время боёв на территории Курской области враг потерял более 43 740 военнослужащих, 255 танков, 194 БМП, 136 БТР и 1 318 ББМ. Кроме того, армия ВС РФ сумела уничтожить 324 артиллерийских орудия, 42 пусковые установки РСЗО и 13 пусковых установок ЗРК.