Дневная плата ВСУ за вторжение в Курскую область составила 230 военных и два танка
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли более 230 военных и 2 танка в Курской области
За сутки украинская армия лишилась в Курской области более 230 военных, двух танков и двух бронемашин. Об этом сообщили в Минобороны России.
«За сутки потери ВСУ составили более 230 военнослужащих, уничтожены двав танка, две боевые бронированные машины и три автомобиля», — сообщили в ведомстве.
Всего за время боёв на территории Курской области враг потерял более 43 740 военнослужащих, 255 танков, 194 БМП, 136 БТР и 1 318 ББМ. Кроме того, армия ВС РФ сумела уничтожить 324 артиллерийских орудия, 42 пусковые установки РСЗО и 13 пусковых установок ЗРК.
Ранее сообщалось, что наши парни уничтожили пехотное подразделение ВСУ у села Леонидово в Курской области. Три украинских бойца сдались в плен, а ещё четверо были ликвидированы в результате наступления ВС РФ. Подразделение противника принадлежало 47-й механизированной бригаде.
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