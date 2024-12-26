«Могут быть и центры принятия решений»: Лавров рассказал, как РФ выбирает цели на Украине

Вооружённые силы РФ выбирают целями исключительно по военные объекты, объекты ВПК Украины, а также центры принятия решений, но Москва никогда не отвечает ударами по гражданским объектам. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Это могут быть военные объекты, предприятия оборонной промышленности, центры принятия решений в Киеве вполне могут быть тоже такими целями. Но отвечать по гражданским целям — это не в наших правилах», — подчеркнул министр в интервью российским и зарубежным СМИ.

По его словам ВС РФ поражают точки, откуда ведётся обстрел российской территории, наших гражданских объектов.