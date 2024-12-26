«Ресурсы ограничены»: Генерал ВСУ внезапно призвал к прекращению боевых действий

У Украины не хватает ресурсов для продолжения военного противостояния, в связи с чем сражения необходимо прекратить. Об этом заявил экс-замначальника Генштаба Вооружённых сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью YouTube-каналу «UkrLife».

«Ресурсы вести войну по освобождению территорий, да и в принципе вести войну, у нас ограничены, и надо выходить на паузу, останавливать ведение боевых действий», — призвал он.

При этом Романенко подчеркнул, что Киев должен побороться за «приемлемые» условия мира.