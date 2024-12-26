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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
26 декабря, 09:31

«Ресурсы ограничены»: Генерал ВСУ внезапно призвал к прекращению боевых действий

Генерал ВСУ Романенко призвал прекратить боевые действия из-за нехватки ресурсов

У Украины не хватает ресурсов для продолжения военного противостояния, в связи с чем сражения необходимо прекратить. Об этом заявил экс-замначальника Генштаба Вооружённых сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью YouTube-каналу «UkrLife».

«Ресурсы вести войну по освобождению территорий, да и в принципе вести войну, у нас ограничены, и надо выходить на паузу, останавливать ведение боевых действий», — призвал он.

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При этом Романенко подчеркнул, что Киев должен побороться за «приемлемые» условия мира.

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что политика Украины привела к началу СВО и масштабным боевым действиям. Россия долго терпела провокации со стороны киевского режима и предупреждала о возможных последствиях.

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Telegram / Zelenskiy / Official

Ольга Сливченко
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