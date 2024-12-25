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Регион
25 декабря, 07:29

Расстрел мирных и взрывы: Вскрылись ужасающие зверства женщин из ВСУ при отступлении

Беженец из Новотроицка: Женщины из ВСУ убивали мирных жителей

Женщины из числа военнослужащих ВСУ активно участвовали в убийстве мирных людей в селе Новотроицком, находящимся к юго-западу от Красноармейска в ДНР. Об этом сообщил в беседе с РИА «Новости» местный житель Владимир.

«Были девушки, слышно было голоса девушек. Три или четыре, которые забегали, кидали гранаты в каждый дом. В каждую комнату по три-четыре гранаты кидали. Потом каждый пол простреливали пулемётами, чтобы просто-напросто не осталось живых людей», — вспоминал мужчина.

Он уточнил, что местных они убивали при отступлении из населённого пункта. По его словам, когда ВС РФ были на подступах к Новотроицку, ВСУ приступили к убийству жителей. Они разносили дома танками, постоянно общаясь на украинском языке.

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Ранее активист Синельников заявил, что в оккупированном украинскими войсками городе Суджа Курской области до сих пор находится около трёх тысяч мирных жителей. Те из них, кто лишился жилья, находятся в здании интерната. Другие либо остаются в своих домах, либо группируются вместе с соседями.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Владимир Озеров
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