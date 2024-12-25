Женщины из числа военнослужащих ВСУ активно участвовали в убийстве мирных людей в селе Новотроицком, находящимся к юго-западу от Красноармейска в ДНР. Об этом сообщил в беседе с РИА «Новости» местный житель Владимир.

«Были девушки, слышно было голоса девушек. Три или четыре, которые забегали, кидали гранаты в каждый дом. В каждую комнату по три-четыре гранаты кидали. Потом каждый пол простреливали пулемётами, чтобы просто-напросто не осталось живых людей», — вспоминал мужчина.

Он уточнил, что местных они убивали при отступлении из населённого пункта. По его словам, когда ВС РФ были на подступах к Новотроицку, ВСУ приступили к убийству жителей. Они разносили дома танками, постоянно общаясь на украинском языке.