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20 декабря, 10:51

Названо число мирных жителей, находящихся в оккупации в Судже

Активист Синельников: Почти 3 тыс. мирных жителей находятся в оккупации в Судже

В Судже Курской области под оккупацией остаются примерно три тысячи гражданских лиц. Такую информацию озвучил активист Владимир Синельников.

«Большая часть из них проживает в своих домах, либо группируются — собираются вместе с соседями в одном доме. Те, кто лишился жилья из-за боевых действий, живут в здании [интерната], в котором есть жизненно необходимые условия», — приводит его слова «Лента.ру».

Он отметил, что в интернате находятся десятки человек. На данный момент волонтёрам удалось установить личные данные приблизительно 260 людей, о которых с уверенностью известно, что они живы. Ведётся процесс оповещения их родственников, проживающих в приграничной зоне.

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Ранее Life.ru рассказывал о том, как россиянка с дочкой отправились на Украину из Суджи из-за зэков из ВСУ. Когда противник вторгся в Курскую области, они находились в Судже. Через три месяца волонтёры Украинского Красного Креста предложили им воспользоваться «гуманитарным коридором» для выезда в город Сумы. Активисты сообщили женщине, что по улицам её родного города бродили преступники, выпущенные из украинских тюрем, а также иностранные наёмники. В итоге ей пришлось согласиться, опасаясь за свою жизнь и безопасность ребёнка.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / J_K

Николь Вербер
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