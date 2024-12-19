Жительнице города Суджа в Курской области Наталье Разуменко пришлось согласиться поехать на Украину, чтобы оттуда через Белоруссию вернуться в Россию. В беде с РИА «Новости» она рассказала, что приняла такое решение из-за страха перед иностранными наёмниками ВСУ и выпущенными на свободу украинскими зэками, которых направили в Суджанский район участвовать во вторжении.

Когда украинское войско начало свою вылазку в Курскую область, Разуменко вместе с дочерью-подростком находилась в Судже. Спустя три месяца волонтёры Украинского Красного Креста предложили им воспользоваться «гуманитарным коридором» в город Сумы. Они рассказали женщине, что по улицам её города бродили уголовники, выпущенные из украинских тюрем, а также иностранные наёмники.

«Конечно, страшно. Я сперва согласилась, потом отказалась. Я не знала, куда едем — да Бог знает, что там сделают, это же чужая страна. Непонятно что нас там ждёт — отдадут ли нас в заложники, детей отдадут на органы мало ли что... И (дочь) проплакала, говорила «Я не поеду», и я сама начала паниковать. Думала, как в этой ситуации лучше поступить: не ехать — убьют, а ехать — тоже не понятно, что случится», — вспоминала Разуменко.

Опасаясь за жизнь дочери и держа в уме разгуливающих по российской территории зеков и наёмников, она согласилась на предложение.

«Она (представитель Красного Креста) говорит: «Спасайте ребёнка, девочка видная. Потому что там выпустили зэков из (украинских) тюрем», — рассказала женщина.