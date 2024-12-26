«Родную мать готовы продать»: В Раде признали вину киевских властей в начале СВО
Нардеп Дмитрук: Украину предупреждали о последствиях провокаций в сторону РФ
Депутат Верховной рады Артем Дмитрук завил, что Россия долго терпела и не велась на провокации со стороны Киева до февраля 2022 года, однако бездарная и недальновидная политика украинских властей привела к полномасштабным боевым действия. Таким мнением политик поделился в телеграм-канале.
Нардеп напомнил, что представители НАТО всеми силами подталкивали Украину к тому, чтобы превратить её в горячую точку на границе с РФ. А Киев беспрекословно выполнял указания западных лидеров, что и привело к началу спецоперации со стороны Москвы. Дмитрук уверен, что не нужно было провоцировать Кремль, устраивая совместные с НАТО военные учения и агрессивно вести антироссийскую политику, тем более что Незалежную предупреждали о последствиях. Депутат Рады добавил, что единственный, кто выиграл от прямого столкновения с Россией — это украинские чиновники, сидящие на западных деньгах.
«А все эти спикеры [из украинской власти], умники, политиканы родную мать готовы продать…», — подчеркнул нардеп. Он резюмировал, что единственный путь Украины — стать свободным и внеблоковым государством.
Ранее издание Foreign Affairs написало, что США и европейские страны планируют обеспечить Украине защиту, напоминающую коллективную оборону НАТО, но без членства в альянсе. Однако Киев по-прежнему упрямо нацелен на защиту в формате Североатлантического альянса, говорится в статье.
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