Кулеба заявил о возможном нападении Украины на Россию
Кулеба: Украина может напасть на Россию, если не станет членом НАТО
Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина может атаковать Россию, если не станет членом НАТО. Об этом сообщают украинские СМИ.
Он отметил, что если следующее поколение украинских политиков будет сосредоточено на восстановлении экономики страны, то последующее может прийти к власти с реваншистскими настроениями по отношению к РФ.
«Заставить Россию наконец-то заплатить… Когда мы поднимемся с колен экономически, вы будете видеть, как эти аргументы будут разыгрывать во внутренней политике», — заявил Кулеба.
Ранее советник руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко заявил, что переговоры Украины и России относительно завершения конфликта неизбежны. Он отметил, что в настоящее время украинские власти стремятся получить гарантии безопасности на будущее. Одной из таких гарантий он назвал приглашение Незалежной в НАТО. Однако в Европе не хотят видеть Украину в североатлантическом альянсе. Недавно премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что власти Киева не получат своё заветное приглашение в НАТО, а скорее потеряют треть своей территории. По его словам, Украина не сможет выйти победителем в конфликте.
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