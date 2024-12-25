Кулеба заявил о возможном нападении Украины на Россию

Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина может атаковать Россию, если не станет членом НАТО. Об этом сообщают украинские СМИ.

Он отметил, что если следующее поколение украинских политиков будет сосредоточено на восстановлении экономики страны, то последующее может прийти к власти с реваншистскими настроениями по отношению к РФ.