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Регион
16 декабря, 11:32

Кулеба пожаловался, что Лондон «забил» на поддержку Киева

Кулеба пожаловался, что лейбористы в Великобритании хуже поддерживают Украину

Правительство лейбористов в Великобритании под руководством Кира Стармера стало менее активно поддерживать Украину по сравнению с предыдущими властями. С таким мнением выступил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью британскому изданию The Times.

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«Единственный неприятный разговор, который у меня состоялся с британскими властями, произошел за несколько недель до моей отставки и касался поставок ракет Storm Shadow и их применения против конкретных целей. Возможно, новое правительство проявляло осторожность и не хотело спешить с решениями», — отметил он.

Кулеба подчеркнул, что ранее Великобритания играла ключевую роль в поддержке Украины, став первой страной, передавшей Киеву танки и дальнобойные ракеты. Однако при Стармере Британия стала принимать решения, ориентируясь на США, а не действуя самостоятельно.

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«Это изменение произошло при лейбористах. Они заняли позицию, при которой следуют за американцами», — добавил он.

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Ранее Кулеба нашёл работу в США. Экс-глава МИД Украины стал старшим научным сотрудником Гарвардского университета.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM/ Alexandros Michailidis

Алексей Берковиц
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