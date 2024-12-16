Кулеба пожаловался, что Лондон «забил» на поддержку Киева

Правительство лейбористов в Великобритании под руководством Кира Стармера стало менее активно поддерживать Украину по сравнению с предыдущими властями. С таким мнением выступил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью британскому изданию The Times.

«Единственный неприятный разговор, который у меня состоялся с британскими властями, произошел за несколько недель до моей отставки и касался поставок ракет Storm Shadow и их применения против конкретных целей. Возможно, новое правительство проявляло осторожность и не хотело спешить с решениями», — отметил он.

Кулеба подчеркнул, что ранее Великобритания играла ключевую роль в поддержке Украины, став первой страной, передавшей Киеву танки и дальнобойные ракеты. Однако при Стармере Британия стала принимать решения, ориентируясь на США, а не действуя самостоятельно.

«Это изменение произошло при лейбористах. Они заняли позицию, при которой следуют за американцами», — добавил он.