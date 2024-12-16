Кулеба пожаловался, что Лондон «забил» на поддержку Киева
Кулеба пожаловался, что лейбористы в Великобритании хуже поддерживают Украину
Правительство лейбористов в Великобритании под руководством Кира Стармера стало менее активно поддерживать Украину по сравнению с предыдущими властями. С таким мнением выступил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью британскому изданию The Times.
«Единственный неприятный разговор, который у меня состоялся с британскими властями, произошел за несколько недель до моей отставки и касался поставок ракет Storm Shadow и их применения против конкретных целей. Возможно, новое правительство проявляло осторожность и не хотело спешить с решениями», — отметил он.
Кулеба подчеркнул, что ранее Великобритания играла ключевую роль в поддержке Украины, став первой страной, передавшей Киеву танки и дальнобойные ракеты. Однако при Стармере Британия стала принимать решения, ориентируясь на США, а не действуя самостоятельно.
«Это изменение произошло при лейбористах. Они заняли позицию, при которой следуют за американцами», — добавил он.
Ранее Кулеба нашёл работу в США. Экс-глава МИД Украины стал старшим научным сотрудником Гарвардского университета.
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