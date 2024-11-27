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27 ноября, 13:00

Кулеба испугался российских войск под Полтавой из-за Трампа

Экс-глава МИД Украины Кулеба: ВС РФ могут оказаться под Полтавой

По словам экс-министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, российские вооруженные силы могут оказаться под Полтавой, Запорожьем и Днепропетровском в случае, если избранный президент США Дональд Трамп решит прекратить украинский конфликт. В интервью изданию Politico он предупредил, что «линия фронта на Донбассе рухнет».

Кулеба отметил, что такая ситуация станет наиболее опасной для Украины, если Трамп введет «снарядную диету» и прекратит поставки оружия для Вооруженных сил Украины.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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