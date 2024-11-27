Кулеба испугался российских войск под Полтавой из-за Трампа

По словам экс-министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, российские вооруженные силы могут оказаться под Полтавой, Запорожьем и Днепропетровском в случае, если избранный президент США Дональд Трамп решит прекратить украинский конфликт. В интервью изданию Politico он предупредил, что «линия фронта на Донбассе рухнет».