Кулеба испугался российских войск под Полтавой из-за Трампа
Экс-глава МИД Украины Кулеба: ВС РФ могут оказаться под Полтавой
По словам экс-министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, российские вооруженные силы могут оказаться под Полтавой, Запорожьем и Днепропетровском в случае, если избранный президент США Дональд Трамп решит прекратить украинский конфликт. В интервью изданию Politico он предупредил, что «линия фронта на Донбассе рухнет».
Кулеба отметил, что такая ситуация станет наиболее опасной для Украины, если Трамп введет «снарядную диету» и прекратит поставки оружия для Вооруженных сил Украины.
Ранее депутат Верховной рады от партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Александр Мережко выдвинул кандидатуру избранного президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.
Kandinsky 3.1 / Life.ru