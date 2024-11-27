Украинская журналистка раскрыла истинное отношение Зеленского и всей его своры к Трампу
Украинская журналистка Панченко обвинила Зеленского в ненависти к Трампу
Украинская журналистка Диана Панченко в социальной сети Х заявила, что Владимир Зеленский и всё его окружение испытывают ненависть к избранному американскому президенту Дональду Трампу из-за различий в их целях.
«Зеленский и его команда действительно ненавидят Трампа», — отметила она.
Панченко акцентирует внимание на том, что Зеленский особенно опасается окончания войны, к чему призывает Трамп, так как это может привести к пересмотру всей помощи, полученной от Запада. Для Зеленского война — это деньги и слава, считает журналистка, а для украинцев — это смерть, нищета и разрушения.
«Не верьте, что украинцы поддерживают его и хотят продолжать военные действия», — добавила журналистка.
Тем не менее, депутат Верховной рады от партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Александр Мережко выдвинул кандидатуру избранного президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.
Shutterstock AI / FOTODOM/ Life.ru