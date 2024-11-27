Украинская журналистка раскрыла истинное отношение Зеленского и всей его своры к Трампу

Украинская журналистка Диана Панченко в социальной сети Х заявила, что Владимир Зеленский и всё его окружение испытывают ненависть к избранному американскому президенту Дональду Трампу из-за различий в их целях.

«Зеленский и его команда действительно ненавидят Трампа», — отметила она.

Панченко акцентирует внимание на том, что Зеленский особенно опасается окончания войны, к чему призывает Трамп, так как это может привести к пересмотру всей помощи, полученной от Запада. Для Зеленского война — это деньги и слава, считает журналистка, а для украинцев — это смерть, нищета и разрушения.

«Не верьте, что украинцы поддерживают его и хотят продолжать военные действия», — добавила журналистка.