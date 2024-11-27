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27 ноября, 12:09

Украинская журналистка раскрыла истинное отношение Зеленского и всей его своры к Трампу

Украинская журналистка Панченко обвинила Зеленского в ненависти к Трампу

Украинская журналистка Диана Панченко в социальной сети Х заявила, что Владимир Зеленский и всё его окружение испытывают ненависть к избранному американскому президенту Дональду Трампу из-за различий в их целях.

«Зеленский и его команда действительно ненавидят Трампа», — отметила она.

Панченко акцентирует внимание на том, что Зеленский особенно опасается окончания войны, к чему призывает Трамп, так как это может привести к пересмотру всей помощи, полученной от Запада. Для Зеленского война — это деньги и слава, считает журналистка, а для украинцев — это смерть, нищета и разрушения.

«Не верьте, что украинцы поддерживают его и хотят продолжать военные действия», — добавила журналистка.

Подхалимы Зеленского выдвинули Трампа на Нобелевскую премию мира
Подхалимы Зеленского выдвинули Трампа на Нобелевскую премию мира

Тем не менее, депутат Верховной рады от партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Александр Мережко выдвинул кандидатуру избранного президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

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Shutterstock AI / FOTODOM/ Life.ru

Марина Фещенко
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