Кулеба отвёл Польше роль «тыла» для Украины
Бывший глава МИД Украины Кулеба назвал Польшу «тылом для Украины»
Польша выступает в роли тыла для Украины. Об этом заявил бывший министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу Polsat. По мнению Кулебы, между двумя странами не должно возникать спорных вопросов, поскольку это важно для безопасности обоих государств.
«Если рассматривать ситуацию с военной точки зрения, то Украина является первой линией фронта для Польши, а Польша — это тыл для Украины», — отметил бывший дипломат.
Кулеба убеждён, что в случае гипотетического вторжения России странам Европы следует ожидать конвенциональной войны без применения ракетно-ядерного оружия против стран НАТО.
«Россия, вероятно, оккупирует часть территорий до того, как НАТО сможет развернуть весь свой боевой потенциал для освобождения этих территорий. Поэтому я приветствую планы Польши по укреплению своей обороны и строительству укреплений и траншей. Первый совет, который мы получили от американцев осенью 2021 года, заключался в том, чтобы строить траншеи», — добавил он.
Ранее Польша развернула американскую базу ПРО в 165 км от границы с Россией. В церемонии открытия участвовали президент Польши Анджей Дуда и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. База включает радар AN/SPY-1, пусковые установки Mk 41 VLS и антибаллистические ракеты SM-3 (Standard Missile-3).
AP/TASS