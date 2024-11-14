Кулеба отвёл Польше роль «тыла» для Украины

Польша выступает в роли тыла для Украины. Об этом заявил бывший министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу Polsat. По мнению Кулебы, между двумя странами не должно возникать спорных вопросов, поскольку это важно для безопасности обоих государств.

«Если рассматривать ситуацию с военной точки зрения, то Украина является первой линией фронта для Польши, а Польша — это тыл для Украины», — отметил бывший дипломат.

Кулеба убеждён, что в случае гипотетического вторжения России странам Европы следует ожидать конвенциональной войны без применения ракетно-ядерного оружия против стран НАТО.

«Россия, вероятно, оккупирует часть территорий до того, как НАТО сможет развернуть весь свой боевой потенциал для освобождения этих территорий. Поэтому я приветствую планы Польши по укреплению своей обороны и строительству укреплений и траншей. Первый совет, который мы получили от американцев осенью 2021 года, заключался в том, чтобы строить траншеи», — добавил он.