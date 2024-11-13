Новая американская база в Европе оказалась в зоне поражения «Искандеров»

Американская база противоракетной обороны (ПРО) в польском Редзикове будет уничтожена ударом ракеты из оперативно-тактического комплекса «Искандер» в Калининградской области, если НАТО развяжут боевые действия против РФ. Об этом рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

«Эта система должна была выполнять роль перехвата баллистических ракет, сейчас она завершена, но её строительство приостанавливалось в связи с тем, что в Калининградской области мы разместили ОТРК «Искандер», дальность полёта которого позволяет эту базу «обнулить», — сообщил он РИА «Новости».

По его словам, эффективность натовской базы в Редзикове уже утеряна, именно потому что у России есть «Искандер». Леонков отметил, что появившийся на базе радар теоретически может вести до 300 целей и выпускать до 18 противоракет, при это ПРО сможет контролировать почти всю европейскую часть РФ. Эксперт добавил, что американская база в Польше оснащена и ракетами «Томагавк», которая вполне может нести термоядерный заряд.

«Пока что-то там не взлетит, мы не узнаем, была ли это противоракета или это была ракета «Томагавк», которая может иметь специальную боевую часть, то есть термоядерную боеголовку», — заключил Леонков.