«Неизбежность»: В офисе Зеленского сделали неожиданное заявление о переговорах с РФ
Советник главы офиса Зеленского Лещенко: Переговоры с Россией неизбежны
Переговоры Украины и России относительно завершения конфликта неизбежны. Об этом заявил советник руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко.
«Мы понимаем, что переговоры — это неизбежность, и в этих переговорах Украина должна быть сильной за этим столом», — сказал он в эфире национального телемарафона.
По словам Лещенко, дипломатические усилия Украины должны быть направлены на то, чтобы к 2025 году Киев имел все необходимые ресурсы для продолжения защиты своей территории. Он также отметил, что в настоящее время украинские власти стремятся получить гарантии безопасности на будущее. Одной из таких гарантий он назвал приглашение Незалежной в НАТО.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что власти Киева не получат своё заветное приглашение в НАТО, а скорее потеряют треть своей территории. По его словам, Украина не сможет выйти победителем в конфликте. Тем временем Зеленский ответил отказом на предложение премьера Венгрии Виктора Орбана о рождественском перемирии. Более того, Зеленский позволил себе по-хамски обратиться к главе венгерского кабмина.
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