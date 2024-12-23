«Неизбежность»: В офисе Зеленского сделали неожиданное заявление о переговорах с РФ

«Мы понимаем, что переговоры — это неизбежность, и в этих переговорах Украина должна быть сильной за этим столом», — сказал он в эфире национального телемарафона.

По словам Лещенко, дипломатические усилия Украины должны быть направлены на то, чтобы к 2025 году Киев имел все необходимые ресурсы для продолжения защиты своей территории. Он также отметил, что в настоящее время украинские власти стремятся получить гарантии безопасности на будущее. Одной из таких гарантий он назвал приглашение Незалежной в НАТО.