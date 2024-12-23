Прямая линия — 2024
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 декабря, 12:28

«Неизбежность»: В офисе Зеленского сделали неожиданное заявление о переговорах с РФ

Советник главы офиса Зеленского Лещенко: Переговоры с Россией неизбежны

Переговоры Украины и России относительно завершения конфликта неизбежны. Об этом заявил советник руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко.

«Мы понимаем, что переговоры — это неизбежность, и в этих переговорах Украина должна быть сильной за этим столом», — сказал он в эфире национального телемарафона.

По словам Лещенко, дипломатические усилия Украины должны быть направлены на то, чтобы к 2025 году Киев имел все необходимые ресурсы для продолжения защиты своей территории. Он также отметил, что в настоящее время украинские власти стремятся получить гарантии безопасности на будущее. Одной из таких гарантий он назвал приглашение Незалежной в НАТО.

Путин: Россия готова вести диалог по Украине без условий, но с учётом реалий
Путин: Россия готова вести диалог по Украине без условий, но с учётом реалий

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что власти Киева не получат своё заветное приглашение в НАТО, а скорее потеряют треть своей территории. По его словам, Украина не сможет выйти победителем в конфликте. Тем временем Зеленский ответил отказом на предложение премьера Венгрии Виктора Орбана о рождественском перемирии. Более того, Зеленский позволил себе по-хамски обратиться к главе венгерского кабмина.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Мария Любицкая
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar