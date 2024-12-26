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25 декабря, 23:22

США и ЕС ищут альтернативы НАТО для гарантий Украине

FA: США и Евросоюз ищут альтернативы НАТО для гарантий защиты Украины

США и европейские страны планируют обеспечить Украине защиту, напоминающую коллективную оборону НАТО, но без членства в альянсе. Об этом сообщает издание Foreign Affairs.

Киев нацелен на защиту в формате Североатлантического альянса. Но администрация американского лидера Джо Байдена и новая администрация Дональда Трампа не готовы предоставить такую возможность в разгар или вскоре после войны.

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Также администрация Трампа будет учитывать влияние России, которая сопротивляется вступлению Украины в блок. Кроме того, даже при условии, что Вашингтон счёл бы вступление Украины в НАТО возможным, этот путь оказался бы непростым политическим решением из-за необходимости согласования с остальными членами альянса.

«Западные партнёры должны помочь Киеву принять оборонительную стратегию для удержания контролируемых территорий после завершения конфликта, а не тратить время на возвращение утраченных земель», — считают источники издания.

По мнению авторов Foreign Affairs, вместо расширения альянса у Америки есть более действенные способы гарантировать Украине безопасность, что может помочь в мирных переговорах. Одним из вариантов является заключение соглашения о взаимной безопасности между США и Украиной, аналогичного договору Штатов с Южной Кореей, по которому Америка обязуется поддержать Сеул при внешнем нападении. Другой путь — пример соглашения с Израилем, где предусмотрены действия США при атаке на их партнёра на Ближнем Востоке.

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Эти подходы могут служить примером для обсуждений с Украиной в будущем, пишет издание. Одновременно с гарантиями Украине могут предоставить дополнительную военную помощь от западных стран.

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждал, что Киев способен нанести удар по России, если не будет принят в НАТО. Он подчеркнул, что если будущие украинские политики сосредоточатся на экономическом восстановлении страны, то следующее поколение может прийти к власти с настроениями реванша против РФ.

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Shutterstock / FOTODOM / hodim

Лия Мурадьян
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