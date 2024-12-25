Власти трёх стран НАТО признались, что не готовы участвовать в конфронтации с РФ. Финляндия, Латвия и Эстония заявили, что не могут противостоять России без участия Соединённых Штатов. Об это сообщает издание Independent.

«НАТО «не готова» сражаться против <...> России без США, заявили <...> лидеры трёх стран альянса, призвав союзников значительно увеличить расходы на оборону», — говорится в сообщении.

Лидеры стран альянса призвали союзников по НАТО значительно увеличить расходы на оборону. Глава Финляндии Александр Стубб и вовсе заявил, что не представляет себе НАТО без США. Всё это лишь подчёркивает имеющиеся сложности в продолжении оказания военной помощи Украине.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич, в свою очередь, отметил, что альянс сейчас не готов выступить против Москвы. По его словам, это совершенно очевидно. Он также отметил, что нельзя надеяться на то, что Соединённые Штаты будут вкладываться в Европу как прежде.