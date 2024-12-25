Три страны НАТО оказались не готовы противостоять России без участия США
Independent: Финляндия, Латвия и Эстония заявили, что не готовы противостоять РФ
Власти трёх стран НАТО признались, что не готовы участвовать в конфронтации с РФ. Финляндия, Латвия и Эстония заявили, что не могут противостоять России без участия Соединённых Штатов. Об это сообщает издание Independent.
«НАТО «не готова» сражаться против <...> России без США, заявили <...> лидеры трёх стран альянса, призвав союзников значительно увеличить расходы на оборону», — говорится в сообщении.
Лидеры стран альянса призвали союзников по НАТО значительно увеличить расходы на оборону. Глава Финляндии Александр Стубб и вовсе заявил, что не представляет себе НАТО без США. Всё это лишь подчёркивает имеющиеся сложности в продолжении оказания военной помощи Украине.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич, в свою очередь, отметил, что альянс сейчас не готов выступить против Москвы. По его словам, это совершенно очевидно. Он также отметил, что нельзя надеяться на то, что Соединённые Штаты будут вкладываться в Европу как прежде.
Ранее член Европарламента от Болгарии Петар Волгин предложил отдать России русскоязычную часть Украины. По его словам, это поможет прекратить украинский конфликт. По мнению депутата, Киев также должен отказаться от стремления вступить в НАТО. Именно это будет наилучшим вариантом завершения конфликта, уверен Волгин.
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