Член Европарламента от Болгарии Петар Волгин высказался о том, что для прекращения конфликта на Украине необходимо передать России территории с русскоязычным населением.

«Самый логичный способ завершить конфликт — передача России территорий, где проживают носители русского языка», — цитирует Волгина газета «Известия».

Он также отметил, что для прекращения конфликта Украина должна отказаться от стремления вступить в НАТО. По мнению депутата, это будет наилучшим вариантом завершения конфликта.