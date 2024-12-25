«Отдать территории с носителями языка»: В Болгарии назвали условие мира на Украине
Член Европарламента Волгин предложил отдать России русскоязычную часть Украины
Член Европарламента от Болгарии Петар Волгин высказался о том, что для прекращения конфликта на Украине необходимо передать России территории с русскоязычным населением.
«Самый логичный способ завершить конфликт — передача России территорий, где проживают носители русского языка», — цитирует Волгина газета «Известия».
Он также отметил, что для прекращения конфликта Украина должна отказаться от стремления вступить в НАТО. По мнению депутата, это будет наилучшим вариантом завершения конфликта.
Ранее Кит Келлог, специальный посланник Белого дома по Украине, заявил о планах избранного президента США Дональда Трампа добиться справедливого мира в регионе. Он отметил, что команда политика владеет информацией о прошлых попытках разрешения конфликта и имеет предложения о его завершении.
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