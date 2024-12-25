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Регион
25 декабря, 03:16
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«Отдать территории с носителями языка»: В Болгарии назвали условие мира на Украине

Член Европарламента Волгин предложил отдать России русскоязычную часть Украины

Член Европарламента от Болгарии Петар Волгин высказался о том, что для прекращения конфликта на Украине необходимо передать России территории с русскоязычным населением.

«Самый логичный способ завершить конфликт — передача России территорий, где проживают носители русского языка»,цитирует Волгина газета «Известия».

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Он также отметил, что для прекращения конфликта Украина должна отказаться от стремления вступить в НАТО. По мнению депутата, это будет наилучшим вариантом завершения конфликта.

Ранее Кит Келлог, специальный посланник Белого дома по Украине, заявил о планах избранного президента США Дональда Трампа добиться справедливого мира в регионе. Он отметил, что команда политика владеет информацией о прошлых попытках разрешения конфликта и имеет предложения о его завершении.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Respiro

Лия Мурадьян
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