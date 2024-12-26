Европейцы призывают Украину заключить мир с Россией в обмен на земли
Guardian: Жители Европы всё меньше хотят поддерживать Украину «до победы»
В Западной Европе всё чаще звучат голоса о том, что пора прекратить поддерживать Киев «до полной победы», европейцы устали от украинского конфликта и хотят заключения мира с Москвой на любых условиях, в том числе с территориальными уступками со стороны киевского режима. Об этом пишет Guardian со ссылкой на проведённый компанией YouGov опрос.
Участниками исследования стали жители Британии, Франции, Германии, Дании, Швеции, Испании и Италии, всего было опрошено почти 9 тысяч человек в период с 3 по 18 декабря. Согласно результатам, только 50% шведов, 40% датчан и 36% британцев высказались за продолжение непрерывной помощи Киеву. А вот граждане Италии, Франции, Испании, Германии меньше всего хотят помогать Украине. Там финансирование киевского режима и поставку оружия поддержали лишь 15%, 23%, 25%, 28% респондентов соответственно.
Газета отмечает, что выросло число европейцев, уверенных в необходимости территориальных уступок со стороны Украины. Так, 55: итальянцев, 46% испанцев, 43% французов, 45% немцев и 24% шведов согласились с этой идеей ради завершения конфликта. Автор публикации резюмирует, что европейцы очень устали от новостей с Украины и спонсирования Киева.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Франция несколько раз обращалась к России по закрытым каналам, чтобы наладить диалог по Украине без участия Киева. При этом, добавил министр, Франция выступает главным инициатором направления так называемых миротворческих войск на Украину. По словам Лаврова, Париж пытается играть главную роль по самым разным вопросам, но неясно, какой от этого всего результат.