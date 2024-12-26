В Западной Европе всё чаще звучат голоса о том, что пора прекратить поддерживать Киев «до полной победы», европейцы устали от украинского конфликта и хотят заключения мира с Москвой на любых условиях, в том числе с территориальными уступками со стороны киевского режима. Об этом пишет Guardian со ссылкой на проведённый компанией YouGov опрос.

Участниками исследования стали жители Британии, Франции, Германии, Дании, Швеции, Испании и Италии, всего было опрошено почти 9 тысяч человек в период с 3 по 18 декабря. Согласно результатам, только 50% шведов, 40% датчан и 36% британцев высказались за продолжение непрерывной помощи Киеву. А вот граждане Италии, Франции, Испании, Германии меньше всего хотят помогать Украине. Там финансирование киевского режима и поставку оружия поддержали лишь 15%, 23%, 25%, 28% респондентов соответственно.

Газета отмечает, что выросло число европейцев, уверенных в необходимости территориальных уступок со стороны Украины. Так, 55: итальянцев, 46% испанцев, 43% французов, 45% немцев и 24% шведов согласились с этой идеей ради завершения конфликта. Автор публикации резюмирует, что европейцы очень устали от новостей с Украины и спонсирования Киева.