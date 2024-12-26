Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил в соцсети X, что долги Украины окажутся на плечах США, так как сама Украина перестанет существовать. Таким мнением он поделился в ответ на вопрос журналиста Такера Карлсона о том, должен ли Киев погасить все свои кредитные обязательства.

Ранее Риттер уверенно заявил, что Украина близка к давно предсказываемому краху в зоне спецоперации. По его словам, «ВСУ распадаются на глазах». Он отметил, что в настоящее время украинские солдаты сдаются в плен с беспрецедентной скоростью. Кроме того, многие граждане страны просто уезжают в Европу, становясь беженцами и предпочитая не иметь ничего общего с родиной.