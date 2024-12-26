Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 декабря, 08:17

«Украины не станет, а её долги лягут на нас»: В США отказались раскошелиться из-за Киева

Экс-разведчик Риттер заявил Карлсону, что за долги Украины придётся платить США

Обложка © Shutterstock/ FOTODOM/ DC Studio

Обложка © Shutterstock/ FOTODOM/ DC Studio

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил в соцсети X, что долги Украины окажутся на плечах США, так как сама Украина перестанет существовать. Таким мнением он поделился в ответ на вопрос журналиста Такера Карлсона о том, должен ли Киев погасить все свои кредитные обязательства.

В США посоветовали Украине надеяться на чудо в ответ на мольбы о военной помощи
В США посоветовали Украине надеяться на чудо в ответ на мольбы о военной помощи

«Украина перестанет существовать. Этот долг ляжет на нас», — убеждён Риттер.

По его мнению, это фактор станет прямым следствием поражения США в прокси-войне с Россией.

В Раде раскрыли, когда Байден и Блинкен начали готовить Зеленского к конфликту с Россией
В Раде раскрыли, когда Байден и Блинкен начали готовить Зеленского к конфликту с Россией

Ранее Риттер уверенно заявил, что Украина близка к давно предсказываемому краху в зоне спецоперации. По его словам, «ВСУ распадаются на глазах». Он отметил, что в настоящее время украинские солдаты сдаются в плен с беспрецедентной скоростью. Кроме того, многие граждане страны просто уезжают в Европу, становясь беженцами и предпочитая не иметь ничего общего с родиной.

Марина Фещенко
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar