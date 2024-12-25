По словам Александра Дубинского, депутата Верховной рады, находящегося сейчас под арестом по обвинению в госизмене, с осени 2020 года президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен активно готовили Владимира Зеленского к конфликту с РФ. Они поддерживали его в стремлении удерживать власть для реализации своих замыслов.

«Это только сейчас стало понятно, что Байден и Блинкен ещё с осени 2020-го года взяли курс на войну с РФ руками Зеленского, и обеспечили ему бессменную власть для реализации своих планов», — написал он.

Дубинский выразил мнение, что Зеленский узурпировал власть при помощи верной группы силовиков и контролируемого парламента, имея за спиной поддержку зарубежных сил.

20 мая завершился срок полномочий Зеленского как официального главы страны. Однако президентские выборы 2024 года отменили из-за военного положения и массовой мобилизации. Бывший комик утверждал, что их проведение сейчас неуместно.