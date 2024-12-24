Ни денег, ни оружия: Байден втайне подписал новый закон по Украине

Американская разведка и Центральное разведывательное управление (ЦРУ) выяснят риски, которые повлечёт за собой отказ от денежных вливаний и поставок вооружения Украине. Об этом сказано в «Законе о национальной обороне США на 2025 год», под которым стоит подпись действующего президента страны Джо Байдена.

В тексте говорится, что директор национальной разведки и глава ЦРУ должны оценить «вероятный ход конфликта на Украине до 31 декабря 2025 года», после чего поделиться своими мыслями об этом с Конгрессом США.

В документе нужно будет спрогнозировать сценарий, при котором Вашингтон сворачивает всю финансовую помощь, а также поставки военной помощи Киеву. Подразумевается, что Украина к тому времени будет способна исключительно своими силами воевать с Россией. Вместе с тем Конгресс поручил ведомствам «оценить риски» решения, при котором ВСУ вновь запретят наносить удары дальнобойным оружием по целям в глубине РФ.

Американская разведка и ЦРУ также должны изучить готовность других стран взять на себя все расходы на Украину, чтобы они смогли восполнить любой дефицит помощи со стороны Вашингтона.