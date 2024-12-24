В США посоветовали Украине надеяться на чудо в ответ на мольбы о военной помощи
Экс-разведчик США Риттер: Украина проигрывает на фронте, ей поможет только чудо
Украина мечтает получать от западных стран ещё больше денег и военной техники, однако это никак не поможет Киеву одержать победу над Россией, спасти ВСУ от неминуемого поражения может разве что чудо. Об этом сказал бывший американский разведчик Скотт Риттер YouTube-каналу Danny Haiphong.
«Украина проигрывает. <…> Она считает, что ей нужно больше оружия. <…> Ей нужно чудо», – поделился он своей точкой зрения. По его словам, киевским властям приходится надеяться только на помощь от США и ЕС, потому как сами украинцы давно не верят в успех.
Ранее Риттер уверенно заявил, что Украина приближается к давно ожидаемому краху в зоне спецоперации (СВО). По его словам, «ВСУ разваливаются на части прямо на глазах». Он отметил, что сейчас украинские бойцы сдаются в плен такими темпами, которых ещё не было. А многие граждане страны просто бегут в Европу, пополняя ряды беженцев и не желая ничего знать о своей родине.
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