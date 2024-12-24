Украина мечтает получать от западных стран ещё больше денег и военной техники, однако это никак не поможет Киеву одержать победу над Россией, спасти ВСУ от неминуемого поражения может разве что чудо. Об этом сказал бывший американский разведчик Скотт Риттер YouTube-каналу Danny Haiphong.

«Украина проигрывает. <…> Она считает, что ей нужно больше оружия. <…> Ей нужно чудо», – поделился он своей точкой зрения. По его словам, киевским властям приходится надеяться только на помощь от США и ЕС, потому как сами украинцы давно не верят в успех.