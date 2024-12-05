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5 декабря, 19:28

«ВСУ разваливаются на части»: В США предрекли Украине долгожданный крах

Экс-разведчик Риттер: Украина находится на грани долгожданного краха

Украина приближается к давно ожидаемому краху в зоне спецоперации (СВО). С таким заявлением выступил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

«ВСУ разваливаются на части прямо сейчас, <…> это долгожданный крах, и он происходит ускоренными темпами. Украинцы начинают сдаваться в плен в таком количестве, какого ещё не бывало», — сказал он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По словам Риттера, в ближайшее время Украину могут покинуть как минимум пять миллионов человек в связи с проблемами с электричеством и отоплением. Они начнут массово уезжать в Европу, что станет «новым кризисом беженцев» для региона.

Ранее сообщалось, что численность населения на Украине с момента начала СВО снизилась до 35,8 миллиона человек. До начала февральских событий 2022 года в стране проживало около 42 миллионов граждан.

Офис Зеленского начал готовиться к завершению конфликта, пишут украинские СМИ
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Telegram / V_Zelenskiy_official

Полина Никифорова
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