Лавров раскрыл тайные предложения Франции наладить диалог по Украине без участия Киева

Франция несколько раз обращалась к России по закрытым каналам, чтобы наладить диалог по Украине без участия Киева. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Не буду вдаваться в детали, чтобы никого не подвести, но несколько раз были по закрытым каналам обращения наших французских коллег: мы поможем, наладим диалог по украинскому вопросу. Кстати, без всякой Украины. Как бы в нарушение принципа, который Запад постоянно повторяет, что ни слова об Украине без Украины. Мы не отказываемся от контактов, готовы послушать», — отметил Лавров на пресс-конференции.