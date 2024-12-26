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26 декабря, 09:13

Лавров раскрыл тайные предложения Франции наладить диалог по Украине без участия Киева

Лавров: Париж по закрытым каналам предлагал наладить диалог по Украине без Киева

Франция несколько раз обращалась к России по закрытым каналам, чтобы наладить диалог по Украине без участия Киева. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Не буду вдаваться в детали, чтобы никого не подвести, но несколько раз были по закрытым каналам обращения наших французских коллег: мы поможем, наладим диалог по украинскому вопросу. Кстати, без всякой Украины. Как бы в нарушение принципа, который Запад постоянно повторяет, что ни слова об Украине без Украины. Мы не отказываемся от контактов, готовы послушать», — отметил Лавров на пресс-конференции.

При этом, добавил министр, Франция выступает главным инициатором направления так называемых миротворческих войск на Украину и готовить на своей территории военных для киевского режима. По словам Лаврова, Франция пытается играть инициативную роль по самым разным вопросам, но неясно, какой от этого всего результат.

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Ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон выдумал хитрый план по отправке военных сил на Украину без впутывания НАТО. Как отмечали в Кремле, ввод миротворческих войск возможен лишь при согласии обеих сторон конфликта. Однако для этого сначала нужно заключить мирное соглашение или хотя бы начать переговоры о мире, а Киев до сих пор не собирается прекращать войну. В российском МИД также заявили, что такой шаг от Европы будет представлять собой прямое участие НАТО в конфликте.

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Life.ru

Никита Никонов
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