Лавров раскрыл тайные предложения Франции наладить диалог по Украине без участия Киева
Лавров: Париж по закрытым каналам предлагал наладить диалог по Украине без Киева
Франция несколько раз обращалась к России по закрытым каналам, чтобы наладить диалог по Украине без участия Киева. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Не буду вдаваться в детали, чтобы никого не подвести, но несколько раз были по закрытым каналам обращения наших французских коллег: мы поможем, наладим диалог по украинскому вопросу. Кстати, без всякой Украины. Как бы в нарушение принципа, который Запад постоянно повторяет, что ни слова об Украине без Украины. Мы не отказываемся от контактов, готовы послушать», — отметил Лавров на пресс-конференции.
При этом, добавил министр, Франция выступает главным инициатором направления так называемых миротворческих войск на Украину и готовить на своей территории военных для киевского режима. По словам Лаврова, Франция пытается играть инициативную роль по самым разным вопросам, но неясно, какой от этого всего результат.
Ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон выдумал хитрый план по отправке военных сил на Украину без впутывания НАТО. Как отмечали в Кремле, ввод миротворческих войск возможен лишь при согласии обеих сторон конфликта. Однако для этого сначала нужно заключить мирное соглашение или хотя бы начать переговоры о мире, а Киев до сих пор не собирается прекращать войну. В российском МИД также заявили, что такой шаг от Европы будет представлять собой прямое участие НАТО в конфликте.
Life.ru