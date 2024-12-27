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Регион
27 декабря, 17:19

Дроны ВСУ снова атаковали Белгородскую область, есть пострадавшие

Гладков: Три мирных жителя ранены при атаке дронов ВСУ в Белгородской области

Украинские войска с помощью дронов атаковали Белгородскую область. В результате пострадали три человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«ВСУ продолжают наносить удары по нашей территории. Ранены три мирных жителя», — написал он в телеграм-канале.

По информации Гладкова, село Борисовка Волоконовского района подверглось атакам двух дронов-камикадзе. В результате детонации одного из них пострадали мужчина и женщина, находившиеся в легковом автомобиле. Кроме того, в селе Муром Шебекинского городского округа беспилотник атаковал движущийся автомобиль, водитель получил минно-взрывную травму, осколочные ранения головы, предплечья и ноги. Транспортное средство было полностью уничтожено огнём.

«В селе Новая Таволжанка FPV-дрон атаковал частное домовладение: выбиты окна, посечены фасад и ограждение. В посёлке Малиновка Белгородского района вследствие прилёта боеприпаса повреждены кровля и окна пристройки дома. Кроме того, посечена крыша надворной постройки», — отметил губернатор, дополнив, что в Грузском под Белгородом повреждён припаркованный автобус из-за атаки дрона ВСУ по сельхозпредприятию.

Боец самообороны ранен под Белгородом после удара дрона ВСУ по его авто
Боец самообороны ранен под Белгородом после удара дрона ВСУ по его авто

А ранее Life.ru писал, что беспилотник ВСУ атаковал территорию школы в посёлке Борисовка под Белгородом. Дрон сдетонировал о землю около ограждения. К счастью, обошлось без пострадавших.

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Shutterstock / FOTODOM / aappp

Дарья Нарыкова
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