Боец самообороны ранен под Белгородом после удара дрона ВСУ по его авто

В Белгородской области украинские беспилотники ударили по двум автомобилям, ранения получил один человек, водитель второй машины успел выскочить из салона за несколько секунд до удара. Об этом пишет губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Вражеский беспилотник ударил по движущемуся автомобилю в районе села Черемошное Белгородского района. Бойца самообороны с открытой раной ноги бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода», — уточнил он.

У машины повреждены кузов, кабина и крыша, а также выбито стекло, отметил губернатор. Вторая атака произошла в селе Муром Шебекинского округа. Там автомобиль был полностью уничтожен вражеским дроном и выгорел дотла, водитель чудом спасся, вовремя выпрыгнув из салона.