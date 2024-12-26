Боец самообороны ранен под Белгородом после удара дрона ВСУ по его авто
Гладков: Дроны ВСУ атаковали два автомобиля под Белгородом, пострадал 1 человек
Дрон ВСУ атаковал автомобиль под Белгородом. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
В Белгородской области украинские беспилотники ударили по двум автомобилям, ранения получил один человек, водитель второй машины успел выскочить из салона за несколько секунд до удара. Об этом пишет губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Вражеский беспилотник ударил по движущемуся автомобилю в районе села Черемошное Белгородского района. Бойца самообороны с открытой раной ноги бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода», — уточнил он.
У машины повреждены кузов, кабина и крыша, а также выбито стекло, отметил губернатор. Вторая атака произошла в селе Муром Шебекинского округа. Там автомобиль был полностью уничтожен вражеским дроном и выгорел дотла, водитель чудом спасся, вовремя выпрыгнув из салона.
Ранее сообщалось, что беспилотники ВСУ со взрывчаткой пытались атаковать брянскую нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Десна» «Транснефть – Дружба». Четыре аппарата были уничтожены силами ПВО, из одного уцелевшего извлекли СВУ и ликвидировали.