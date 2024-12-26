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Регион
26 декабря, 11:38

Стая дронов ВСУ попыталась атаковать станцию перекачки нефти в Брянской области

SHOT: Силы ПВО сбили 4 дрона ВСУ при попытке атаки на НПС «Десна» под Брянском

Беспилотники ВСУ со взрывчаткой пытались атаковать брянскую нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Десна» «Транснефть – Дружба». По данным SHOT, четыре аппарата были уничтожены силами ПВО, из одного уцелевшего извлекли СВУ и уничтожили.

Как пишет телеграм-канал, накануне в ходе атаки на территории НПС «Десна» на подлёте была уничтожена стая беспилотников ВСУ, которые несли в себе взрывчатку весом до 3 кг. Два из сбитых рухнули на территорию, из одного извлекли взрывчатку и уничтожили за пределами НПС. Повреждения получили две трансформаторные подстанции: корпус и выбиты стёкла. Пострадавших, предварительно, нет.

В близлежащем населённом пункте — посёлке Десна Выгоничского района — осколками повреждена одна частная автомашина «лада гранта», также в одной из квартир повреждено окно.

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Ранее Life.ru писал, что силы ПВО за ночь ликвидировали над Россией 59 беспилотников. 26 из них сбиты над Белгородской областью, ещё 23 уничтожены в Воронежской области. По три дрона ликвидированы над Курской, Брянской и Тамбовской областями, ещё один – над акваторией Азовского моря.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Никита Никонов
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