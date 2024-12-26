Стая дронов ВСУ попыталась атаковать станцию перекачки нефти в Брянской области

Беспилотники ВСУ со взрывчаткой пытались атаковать брянскую нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Десна» «Транснефть – Дружба». По данным SHOT, четыре аппарата были уничтожены силами ПВО, из одного уцелевшего извлекли СВУ и уничтожили.

Как пишет телеграм-канал, накануне в ходе атаки на территории НПС «Десна» на подлёте была уничтожена стая беспилотников ВСУ, которые несли в себе взрывчатку весом до 3 кг. Два из сбитых рухнули на территорию, из одного извлекли взрывчатку и уничтожили за пределами НПС. Повреждения получили две трансформаторные подстанции: корпус и выбиты стёкла. Пострадавших, предварительно, нет.

В близлежащем населённом пункте — посёлке Десна Выгоничского района — осколками повреждена одна частная автомашина «лада гранта», также в одной из квартир повреждено окно.