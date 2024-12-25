Силы ПВО за ночь ликвидировали над Россией 59 беспилотников
Силы противовоздушной обороны России за минувшую ночь сработали в шести регионах России, суммарно ликвидировав 59 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
26 из них сбиты над Белгородской областью, ещё 23 уничтожены в Воронежской области. По три дрона ликвидированы над Курской, Брянской и Тамбовской областями, ещё один – над акваторией Азовского моря.
Ранее бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев может атаковать Россию, если не станет членом НАТО. По его словам, если следующее поколение украинских политиков будет сосредоточено на восстановлении экономики страны, то последующее может прийти к власти с реваншистскими настроениями по отношению к РФ.
VK / Минобороны России