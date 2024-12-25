Силы ПВО за ночь ликвидировали над Россией 59 беспилотников

Силы противовоздушной обороны России за минувшую ночь сработали в шести регионах России, суммарно ликвидировав 59 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

26 из них сбиты над Белгородской областью, ещё 23 уничтожены в Воронежской области. По три дрона ликвидированы над Курской, Брянской и Тамбовской областями, ещё один – над акваторией Азовского моря.