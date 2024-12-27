Украинский дрон нанёс удар по школе в Белгородской области

Украинский беспилотник атаковал территорию школы в посёлке Борисовка Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Вражеский беспилотник атаковал территорию школы в посёлке Борисовка. Слава богу, никто не пострадал», — написал он в телеграм-канале.

По словам Гладкова, БПЛА сдетонировал о землю около ограждения. В результате атаки обошлось без разрушений и повреждений здания. В настоящее время администрация вместе с силовыми структурами доставляют детей по домам, занятия в учебном заведении остановили. Кроме того, власти приняли решение прекратить учебный процесс во всех школах Борисовского района.