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Регион
27 декабря, 08:57

Украинский дрон нанёс удар по школе в Белгородской области

Гладков: Беспилотник ВСУ атаковал территорию школы в посёлке Борисовка

Последствия атаки ВСУ на территорию школы в посёлке Борисовка. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия атаки ВСУ на территорию школы в посёлке Борисовка. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Украинский беспилотник атаковал территорию школы в посёлке Борисовка Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Вражеский беспилотник атаковал территорию школы в посёлке Борисовка. Слава богу, никто не пострадал», — написал он в телеграм-канале.

По словам Гладкова, БПЛА сдетонировал о землю около ограждения. В результате атаки обошлось без разрушений и повреждений здания. В настоящее время администрация вместе с силовыми структурами доставляют детей по домам, занятия в учебном заведении остановили. Кроме того, власти приняли решение прекратить учебный процесс во всех школах Борисовского района.

Число пострадавших при атаке ВСУ на Белгородскую область увеличилось до трёх
Число пострадавших при атаке ВСУ на Белгородскую область увеличилось до трёх

Ранее сообщалось, что в Белгородской области беспилотники ВСУ ударили по двум автомобилям. В результате ранения получил один человек, водитель второй машины успел выскочить из салона за несколько секунд до удара.

Наталья Демьянова
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