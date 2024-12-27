Украинский дрон нанёс удар по школе в Белгородской области
Гладков: Беспилотник ВСУ атаковал территорию школы в посёлке Борисовка
Последствия атаки ВСУ на территорию школы в посёлке Борисовка. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
Украинский беспилотник атаковал территорию школы в посёлке Борисовка Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Вражеский беспилотник атаковал территорию школы в посёлке Борисовка. Слава богу, никто не пострадал», — написал он в телеграм-канале.
По словам Гладкова, БПЛА сдетонировал о землю около ограждения. В результате атаки обошлось без разрушений и повреждений здания. В настоящее время администрация вместе с силовыми структурами доставляют детей по домам, занятия в учебном заведении остановили. Кроме того, власти приняли решение прекратить учебный процесс во всех школах Борисовского района.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области беспилотники ВСУ ударили по двум автомобилям. В результате ранения получил один человек, водитель второй машины успел выскочить из салона за несколько секунд до удара.