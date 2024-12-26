Число пострадавших при атаке ВСУ на Белгородскую область увеличилось до трёх

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале заявил, что количество пострадавших в результате атаки беспилотника ВСУ в посёлке Разумное увеличилось до трёх человек. Изначально сообщалось, что пострадали 8-летний ребёнок и его мать.

Кроме того, в одном из таунхаусов зафиксированы повреждения: выбиты окна и повреждена дверь. Осколками также был повреждён припаркованный легковой автомобиль. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы, информация о ситуации уточняется.