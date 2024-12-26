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Регион
26 декабря, 20:10

Число пострадавших при атаке ВСУ на Белгородскую область увеличилось до трёх

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале заявил, что количество пострадавших в результате атаки беспилотника ВСУ в посёлке Разумное увеличилось до трёх человек. Изначально сообщалось, что пострадали 8-летний ребёнок и его мать.

Кроме того, в одном из таунхаусов зафиксированы повреждения: выбиты окна и повреждена дверь. Осколками также был повреждён припаркованный легковой автомобиль. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы, информация о ситуации уточняется.

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А в ночь с 25 на 26 декабря дроны ВСУ атаковали три области РФ. По информации Минобороны, силами ПВО в общей сложности было уничтожено 5 БПЛА. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отметил, что жертв на территории региона не зафиксировано.

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Life.ru

Артём Гапоненко
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