Число пострадавших при атаке ВСУ на Белгородскую область увеличилось до трёх
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале заявил, что количество пострадавших в результате атаки беспилотника ВСУ в посёлке Разумное увеличилось до трёх человек. Изначально сообщалось, что пострадали 8-летний ребёнок и его мать.
Кроме того, в одном из таунхаусов зафиксированы повреждения: выбиты окна и повреждена дверь. Осколками также был повреждён припаркованный легковой автомобиль. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы, информация о ситуации уточняется.
А в ночь с 25 на 26 декабря дроны ВСУ атаковали три области РФ. По информации Минобороны, силами ПВО в общей сложности было уничтожено 5 БПЛА. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отметил, что жертв на территории региона не зафиксировано.
Life.ru