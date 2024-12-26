Блогер арестован за запуск БПЛА над местом трагической гибели 38 человек в авиакатастрофе в Актау
Блогер Сарсенбаев арестован за запуск дрона над упавшим самолётом в Актау
Азамат Сарсенбаев. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / azamat_sarsenbayev
В Казахстане суд отправил под арест на 10 суток блогера и предпринимателя Азамата Сарсенбаева, который запускал дрон на месте гибели 38 человек при крушении пассажирского самолёта в Актау, чтобы сделать эффектные кадры последствий катастрофы. О вынесенном судебно решении подсудимый рассказал в соцсети.
Азамат Сарсенбаев. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / azamat_sarsenbayev
«Учитывая обстоятельства дела, судом наложено взыскание в пределах санкции части 1 статьи 667 КоАП РК, где максимальный срок административного ареста установлен в количестве 15 суток», — пояснил местным СМИ адвокат блогера.
Сарсенбаева задержали 25 декабря, когда он проводил съёмку места крушения при помощи беспилотника. По словам правоохранителей, действия блогера мешали работе спасателей и полиции, а на законное требование «приземлить» БПЛА от нарушителя был получен отказ. Сам Сарсенбаев свою вину так и не признал. Он уверяет, что работает «на мировые СМИ», а фото и видео с его дрона позже использовали многие зарубежные издания.
Как сообщал Life.ru, утром 25 декабря в Казахстане потерпел крушение лайнер азербайджанской авиакомпании AZAL, следовавший из Баку в Грозный. В результате погибли 38 человек, среди которых было семь российских граждан. Всего на борту находилось 67 человек, включая экипаж. По предварительной версии, лайнер столкнулся со стаей птиц во время снижения. Эксперты уже нашли на месте ЧП чёрный ящик. Расследованием трагедии займётся Казахстан. «Азербайджанские авиалинии» решили приостановить выполнение рейсов по маршрутам Баку-Грозный-Баку и Баку-Махачкала-Баку до завершения следствия.