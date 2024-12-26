Блогер арестован за запуск БПЛА над местом трагической гибели 38 человек в авиакатастрофе в Актау

В Казахстане суд отправил под арест на 10 суток блогера и предпринимателя Азамата Сарсенбаева, который запускал дрон на месте гибели 38 человек при крушении пассажирского самолёта в Актау, чтобы сделать эффектные кадры последствий катастрофы. О вынесенном судебно решении подсудимый рассказал в соцсети.

Сарсенбаева задержали 25 декабря, когда он проводил съёмку места крушения при помощи беспилотника. По словам правоохранителей, действия блогера мешали работе спасателей и полиции, а на законное требование «приземлить» БПЛА от нарушителя был получен отказ. Сам Сарсенбаев свою вину так и не признал. Он уверяет, что работает «на мировые СМИ», а фото и видео с его дрона позже использовали многие зарубежные издания.