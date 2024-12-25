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25 декабря, 19:02

Расследованием крушения самолёта около Актау займётся Казахстан

Казахстан займётся расследованием крушения самолёта компании Azerbaijan Airlines около Актау. Об этом заявил Канат Бозумбаев, занимающий пост вице-премьера республики.

Казахстанская сторона готова принять специалистов из России и Азербайджана, если они захотят участвовать в расследовании, сообщил Канат Бозумбаев.

Найден чёрный ящик разбившегося в Казахстане самолёта
Найден чёрный ящик разбившегося в Казахстане самолёта

«Практически все пострадавшие пассажиры, которые находятся на лечении, утверждают, что они были пристёгнуты в момент аварии. Бортпроводники дали указание пристегнуть ремни безопасности»,приводят слова вице-премьера «Известия».

Отметим, что на борту самолёта азербайджанской компании, разбившегося возле города Актау в Казахстане, находились граждане из семи разных стран, в том числе шестнадцать россиян. Глава транспортного ведомства Казахстана, Марат Карабаев, сообщил, что удалось спасти девятерых граждан Российской Федерации, семь человек погибли.

Напомним, в утренние часы 25 декабря недалеко от аэропорта Актау в Казахстане произошла авария самолёта азербайджанской авиакомпании, который направлялся из Баку в Грозный.

Обложка ©

Tengrinews.kz / Азамат Сарсенбаев

Лия Мурадьян
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