Расследованием крушения самолёта около Актау займётся Казахстан

Казахстан займётся расследованием крушения самолёта компании Azerbaijan Airlines около Актау. Об этом заявил Канат Бозумбаев, занимающий пост вице-премьера республики.

Казахстанская сторона готова принять специалистов из России и Азербайджана, если они захотят участвовать в расследовании, сообщил Канат Бозумбаев.

«Практически все пострадавшие пассажиры, которые находятся на лечении, утверждают, что они были пристёгнуты в момент аварии. Бортпроводники дали указание пристегнуть ремни безопасности», — приводят слова вице-премьера «Известия».

Отметим, что на борту самолёта азербайджанской компании, разбившегося возле города Актау в Казахстане, находились граждане из семи разных стран, в том числе шестнадцать россиян. Глава транспортного ведомства Казахстана, Марат Карабаев, сообщил, что удалось спасти девятерых граждан Российской Федерации, семь человек погибли.