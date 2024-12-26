Тела двух пилотов и стюардессы нашли на пепелище самолёта в Актау

На месте крушения самолёта в Актау нашли тела троих членов экипажа разбитого судна Azerbaijan Airlines рейсом Баку – Грозный. Это пилоты Александр Кальянинов и Игорь Кшнякин, а также бортпроводница Хокума Алиева, сообщает пресс-служба МЧС Казахстана.

«Опознаны тела 7 погибших в авиакатастрофе под Актау. Тела 38 погибших, среди которых 6 граждан Казахстана и 3 члена экипажа, доставлены в центр судмедэкспертизы» , – уточнили в министерстве.

Там рассказали, двое членов экипажа выжили – бортпроводник Зульфугар Асадов и стюардесса Айдан Рахимли были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. При этом лётчики до последнего пытались не допустить катастрофы. Пилоты смогли увести падающий лайнер от жилых домов, чтобы избежать смертей среди гражданских. Между населённым пунктом и авиагаванью менее двух километров.