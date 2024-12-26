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Регион
26 декабря, 09:37

Тела двух пилотов и стюардессы нашли на пепелище самолёта в Актау

Пилоты Александр Кальянинов (слева) и Игорь Кшнякин. Фото © Telegram / Девичья башня / Кальянинов / Кшнякин

Пилоты Александр Кальянинов (слева) и Игорь Кшнякин. Фото © Telegram / Девичья башня / Кальянинов / Кшнякин

На месте крушения самолёта в Актау нашли тела троих членов экипажа разбитого судна Azerbaijan Airlines рейсом Баку – Грозный. Это пилоты Александр Кальянинов и Игорь Кшнякин, а также бортпроводница Хокума Алиева, сообщает пресс-служба МЧС Казахстана.

«Опознаны тела 7 погибших в авиакатастрофе под Актау. Тела 38 погибших, среди которых 6 граждан Казахстана и 3 члена экипажа, доставлены в центр судмедэкспертизы», – уточнили в министерстве.

Там рассказали, двое членов экипажа выжили – бортпроводник Зульфугар Асадов и стюардесса Айдан Рахимли были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. При этом лётчики до последнего пытались не допустить катастрофы. Пилоты смогли увести падающий лайнер от жилых домов, чтобы избежать смертей среди гражданских. Между населённым пунктом и авиагаванью менее двух километров.

Life.ru узнал о состоянии россиян, выживших при крушении самолёта в Актау
Life.ru узнал о состоянии россиян, выживших при крушении самолёта в Актау

Напомним, что утром 25 декабря в Казахстане потерпел крушение самолёт азербайджанской авиакомпании AZAL, направлявшийся из Баку в Грозный. Жертвами авиакатастрофы стали 38 человек, среди которых было семь россиян. 29 пассажиров выжили. Были опубликованы также имена всех членов экипажа.

Владимир Озеров
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