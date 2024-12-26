Life.ru узнал о состоянии россиян, выживших при крушении самолёта в Актау
SHOT рассказал о состоянии россиян, выживших после авиакатастрофы в Актау
Разбившийся в Актау самолёт. Обложка © Telegram / 112 KZ
Борт МЧС доставил в РФ девять граждан России, выживших при крушении самолёта в казахстанском Актау. Как пишет SHOT, пострадавших госпитализировали в Институт скорой помощи имени Склифосовского, НМИЦ хирургии имени Вишневского и НМХЦ имени Пирогова.
- Джейран А., 11 лет, состояние средней тяжести, ЗЧМТ, сотрясение головного мозга, множественные ушибы в области таза, перелом костей таза
- Мадина Арсбаева, 44 года, крайне тяжёлое состояние, на ИВЛ, ЗЧМТ, сотрясение головного мозга, множественные переломы рёбер, переломы таза
- Арби Андаров, 31 год, крайне тяжёлое состояние, на ИВЛ, ЗЧМТ, сотрясение мозга, травма живота, перелом верхней челюсти, переломы рёбер
- Джамиля Бислиева, 54 года, крайне тяжёлое состояние, на ИВЛ, ЗЧМТ, сотрясение головного мозга, закрытая травма живота, множественные травмы
- Кристина Евстигнеева, 34 года, состояние средней тяжести, ЗЧМТ, сотрясение головного мозга
- Медина Жамалуллаил, 49 лет, тяжёлое состояние, ЗЧМТ, закрытая травма грудной клетки, сотрясение головного мозга, множественные переломы рёбер, закрытый перелом таза
- Заур Мамедов, 36 лет, состояние средней тяжести, ЗЧМТ, сотрясение головного мозга, растяжение связок тазобедренного сустава
- Субхонкул Рахимов, 48 лет, ссадина лица
- Уваис Эдиев, 55 лет, состояние средней тяжести, ЗЧМТ, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей грудной клетки
Напомним, ранее самолёт МЧС сел в Жуковском с 9 выжившими в страшной авиакатастрофе в Актау. Как сообщал Life.ru, утром 25 декабря в Казахстане потерпел крушение лайнер азербайджанской авиакомпании AZAL, следовавший из Баку в Грозный. При крушении погибли 38 человек, среди которых было семь российских граждан. 29 пассажиров выжили. Все они находились в хвостовой части. Ранее военный лётчик рассказал Life.ru, почему им удалось спастись. На данный момент опознаны тела семи погибших.