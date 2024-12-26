Life.ru узнал о состоянии россиян, выживших при крушении самолёта в Актау

Борт МЧС доставил в РФ девять граждан России, выживших при крушении самолёта в казахстанском Актау. Как пишет SHOT, пострадавших госпитализировали в Институт скорой помощи имени Склифосовского, НМИЦ хирургии имени Вишневского и НМХЦ имени Пирогова.