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26 декабря, 08:46

Life.ru узнал о состоянии россиян, выживших при крушении самолёта в Актау

SHOT рассказал о состоянии россиян, выживших после авиакатастрофы в Актау

Разбившийся в Актау самолёт. Обложка © Telegram / 112 KZ

Разбившийся в Актау самолёт. Обложка © Telegram / 112 KZ

Борт МЧС доставил в РФ девять граждан России, выживших при крушении самолёта в казахстанском Актау. Как пишет SHOT, пострадавших госпитализировали в Институт скорой помощи имени Склифосовского, НМИЦ хирургии имени Вишневского и НМХЦ имени Пирогова.

  1. Джейран А., 11 лет, состояние средней тяжести, ЗЧМТ, сотрясение головного мозга, множественные ушибы в области таза, перелом костей таза
  2. Мадина Арсбаева, 44 года, крайне тяжёлое состояние, на ИВЛ, ЗЧМТ, сотрясение головного мозга, множественные переломы рёбер, переломы таза
  3. Арби Андаров, 31 год, крайне тяжёлое состояние, на ИВЛ, ЗЧМТ, сотрясение мозга, травма живота, перелом верхней челюсти, переломы рёбер
  4. Джамиля Бислиева, 54 года, крайне тяжёлое состояние, на ИВЛ, ЗЧМТ, сотрясение головного мозга, закрытая травма живота, множественные травмы
  5. Кристина Евстигнеева, 34 года, состояние средней тяжести, ЗЧМТ, сотрясение головного мозга
  6. Медина Жамалуллаил, 49 лет, тяжёлое состояние, ЗЧМТ, закрытая травма грудной клетки, сотрясение головного мозга, множественные переломы рёбер, закрытый перелом таза
  7. Заур Мамедов, 36 лет, состояние средней тяжести, ЗЧМТ, сотрясение головного мозга, растяжение связок тазобедренного сустава
  8. Субхонкул Рахимов, 48 лет, ссадина лица
  9. Уваис Эдиев, 55 лет, состояние средней тяжести, ЗЧМТ, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей грудной клетки
Yeni Akit: Рухнувший у Актау лайнер ранее не с первого раза сел в Турции
Yeni Akit: Рухнувший у Актау лайнер ранее не с первого раза сел в Турции

Напомним, ранее самолёт МЧС сел в Жуковском с 9 выжившими в страшной авиакатастрофе в Актау. Как сообщал Life.ru, утром 25 декабря в Казахстане потерпел крушение лайнер азербайджанской авиакомпании AZAL, следовавший из Баку в Грозный. При крушении погибли 38 человек, среди которых было семь российских граждан. 29 пассажиров выжили. Все они находились в хвостовой части. Ранее военный лётчик рассказал Life.ru, почему им удалось спастись. На данный момент опознаны тела семи погибших.

Никита Никонов
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