Чудо в хвосте: Военный лётчик объяснил Life.ru спасение 29 человек в упавшем самолёте

Попадание птиц в двигатели самолёта представляет опасность из-за его высокой скорости и огромной кинетической силе удара. Если корпус летательного аппарата разрывается, то самым безопасным местом становится хвостовая часть, сообщил в беседе с Life.ru генерал-майор, заслуженный военный лётчик РФ Владимир Попов.

Ворона, сорока, орёл или сокол может попасть в двигатель самолёта в любой точке маршрута. Масса птицы для судна небольшая, однако кинетическая сила удара будет вполне ощутима, ведь скорость полёта составляет примерно 400 километров в час. А если туда попадёт крупная птица, перелетающая, допустим, в рамках птичьей миграции, то сила удара станет колоссальной, отметил лётчик.

Птица может угодить и в органы управления крыла, спровоцировав технический отказ, добавил Попов. Тогда механизм может заклинить и он будет неадекватно реагировать на отклоняющие и управляющие действия пилотов, которые пытаются выдерживать самолёт в воздухе.

Обстановка станет критической и неуправляемой, если вдруг оборвётся или отсоединится какая-то тяга. Самолёт в таком случае будет обречён. Необходимо дождаться информации о том, были ли это технические проблемы или причиной крушения стало халатное отношение к орнитологическому обеспечению полётов, или дело в птице, попавшей в двигатель. Тяжело создать правильную посадочную скорость, выдержать режим снижения и угол атаки, однако пилоты выжали максимум из повреждённой системы управления, использовав все доступные средства для смягчения удара. Владимир Попов Военный лётчик

Спасение людей он объясняет в какой-то степени везением и стечением обстоятельств. Наш собеседник заметил, что выбраться живыми удалось тем, кто сидел в хвостовой части, что бывает довольно часто. Всё дело в строении самолёта, объясняет лётчик.