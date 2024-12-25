Чудо в хвосте: Военный лётчик объяснил Life.ru спасение 29 человек в упавшем самолёте
Лётчик Попов объяснил Life.ru, почему выжили пассажиры в хвосте самолёта в Актау
Место крушения самолёта в Актау. Фото © Telegram / Tengrinews.kz
Попадание птиц в двигатели самолёта представляет опасность из-за его высокой скорости и огромной кинетической силе удара. Если корпус летательного аппарата разрывается, то самым безопасным местом становится хвостовая часть, сообщил в беседе с Life.ru генерал-майор, заслуженный военный лётчик РФ Владимир Попов.
Ворона, сорока, орёл или сокол может попасть в двигатель самолёта в любой точке маршрута. Масса птицы для судна небольшая, однако кинетическая сила удара будет вполне ощутима, ведь скорость полёта составляет примерно 400 километров в час. А если туда попадёт крупная птица, перелетающая, допустим, в рамках птичьей миграции, то сила удара станет колоссальной, отметил лётчик.
Птица может угодить и в органы управления крыла, спровоцировав технический отказ, добавил Попов. Тогда механизм может заклинить и он будет неадекватно реагировать на отклоняющие и управляющие действия пилотов, которые пытаются выдерживать самолёт в воздухе.
Обстановка станет критической и неуправляемой, если вдруг оборвётся или отсоединится какая-то тяга. Самолёт в таком случае будет обречён. Необходимо дождаться информации о том, были ли это технические проблемы или причиной крушения стало халатное отношение к орнитологическому обеспечению полётов, или дело в птице, попавшей в двигатель. Тяжело создать правильную посадочную скорость, выдержать режим снижения и угол атаки, однако пилоты выжали максимум из повреждённой системы управления, использовав все доступные средства для смягчения удара.
Спасение людей он объясняет в какой-то степени везением и стечением обстоятельств. Наш собеседник заметил, что выбраться живыми удалось тем, кто сидел в хвостовой части, что бывает довольно часто. Всё дело в строении самолёта, объясняет лётчик.
«Удар принимает на себя передняя часть фюзеляжа: кабина, двигатели, крылья. Потом деформации начинают идти к хвосту. Если корпус разрывается пополам или от него отрывается несколько частей, то меньше всего страдает хвостовая часть. Есть много таких случаев, когда в авиакатастрофах выживали именно те пассажиры, которые сидели в хвосте», — подчеркнул Попов.
Напомним, что в среду утром неподалёку от казахстанского города Актау произошла авиакатастрофа с пассажирским лайнером. Самолёт модели Embraer 190 следовал из Баку в Грозный, но ему пришлось совершить вынужденную посадку из-за погодных условий. По предварительным данным, причиной крушения стало столкновение борта с птичьей стаей. По последней информации, живыми выбрались из самолёта 29 человек. Также были найдены тела четырёх погибших. Путин выразил соболезнования в связи с трагедией.