Тела четырёх погибших найдены после крушения самолёта в Актау
Место крушения самолёта AZAL близ Актау в Казахстане. Обложка © Telegram / Tengrinews.kz / Азамат Сарсенбаев
Тела ещё четырёх погибших обнаружили на месте крушения пассажирского самолёта Баку – Грозный. Об этом сообщает агентство Kazinform.
«Информацию по пострадавшим при крушении близ Актау самолёта Азербаджан - Баку — Грозный обновили в управлении здравоохранения Мангистауской области. В управлении здравоохранения констатировали обнаружение на месте происшествия четырёх тел погибших», — говорится в сообщении.
Напомним, в 09:28 25 декабря произошла авиакатастрофа близ Актау (Казахстан). Самолёт Embraer 190 потерпел крушение при посадке в местном аэропорту. Борт летел из Баку в Грозный, но из-за тумана был перенаправлен. Предварительной причиной называлось столкновение с птицами. Среди находившихся на борту были шестнадцать граждан России. По имеющимся данным, 28 человек выжили. Всего в самолёте, по уточнённым данным, находилось 69 человек.