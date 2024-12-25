Тела четырёх погибших найдены после крушения самолёта в Актау

Тела ещё четырёх погибших обнаружили на месте крушения пассажирского самолёта Баку – Грозный. Об этом сообщает агентство Kazinform.

«Информацию по пострадавшим при крушении близ Актау самолёта Азербаджан - Баку — Грозный обновили в управлении здравоохранения Мангистауской области. В управлении здравоохранения констатировали обнаружение на месте происшествия четырёх тел погибших», — говорится в сообщении.