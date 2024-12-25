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25 декабря, 09:40

29 человек выжили при крушении самолёта Баку – Грозный в Казахстане

Место крушения самолёта Баку – Грозный в Казахстане. Фото © Tengrinews.kz/Азамат Сарсенбаев

Место крушения самолёта Баку – Грозный в Казахстане. Фото © Tengrinews.kz/Азамат Сарсенбаев

При крушении в Казахстане пассажирского самолёта Баку – Грозный выжило 29 человек, 11 из них доставили в реанимацию.

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Напомним, утром 25 декабря, около 10.00 мск, в аэропорту казахстанского города Актау рухнул пассажирский самолёт, следовавший из Баку в Грозный. Всего в самолете находилось 72 человека — 5 членов экипажа и 67 пассажиров. Ранее были опубликованы списки с их именами. Президенты России и Азербайджана уже выразили свои соболезнования близким погибших. Что известно о трагедии на данную минуту, читайте на Life.ru.

Александра Вишнякова
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