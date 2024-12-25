Опубликован список россиян, находившихся на борту самолёта Баку – Грозный
Место крушения самолёта Баку – Грозный в Казахстане. Фото © Tengrinews.kz/Азамат Сарсенбаев
SHOT публикует список россиян, находившихся на борту рухнувшего в Казахстане пассажирского самолёта Баку – Грозный. Среди них — двое детей: 11-ти и 13-ти лет.
1. Мухаммад Е.
2. Аббас Мараев
3. Рамин Агаев
4. Джейран А.
5. Мадина Арсбаева
6. Заира Атсаева
7. Джамили Бислиева
8. Уваиз Едиев
9. Кристина Евстигнеева
10. Нармина Игидова
11. Исмаил Исмаилов
12. Заур Мамедов
13. Субхонкх Рахимов
14. Зинат Сайдулоев
15. Меди Жамалуллаил
Напомним, утром 25 декабря, около 10.00 мск, в аэропорту казахстанского города Актау рухнул пассажирский самолёт, следовавший из Баку в Грозный. Всего в самолете находилось 72 человека — 5 членов экипажа и 67 пассажиров. 28 человек выжили. Что известно о трагедии на данную минуту, читайте на Life.ru.