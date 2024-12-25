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25 декабря, 08:18

«Мама!» Появилось видео, как люди в крови выбираются из упавшего самолёта в Актау

Появилось видео, как раненые пассажиры выбираются из упавшего самолёта в Актау

Пассажиры упавшего в казахстанском Актау самолёта самостоятельно сумели выбраться из хвостовой части. Об этом сообщает Mash.

Люди выбираются из разбившегося самолёта. Видео © Telegram / Mash

Пассажиры, сидевшие в хвостовой части, сами покинули разбитый самолёт и начали помогать выбираться остальным. На место крушения примчались 22 бригады скорой помощи. В больницу уже доставили 14 человек, пятеро из которых в тяжёлом состоянии. Их поместили в реанимацию.

Клиентов российских туроператоров не было на борту упавшего в Актау самолёта
Клиентов российских туроператоров не было на борту упавшего в Актау самолёта

Напомним, что самолёт рейсом Баку — Грозный авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в среду утром рядом с казахстанским городом Актау. По предварительным данным, судно столкнулось с птицами в воздухе. На борту находили 62 пассажира и 5 членов экипажа. МЧС Казахстана сообщает, что 25 человек выжили и были госпитализированы. Момент крушения борта попал на видео.

Обложка ©

Telegram / Mash

Владимир Озеров
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