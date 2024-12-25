«Мама!» Появилось видео, как люди в крови выбираются из упавшего самолёта в Актау
Появилось видео, как раненые пассажиры выбираются из упавшего самолёта в Актау
Пассажиры упавшего в казахстанском Актау самолёта самостоятельно сумели выбраться из хвостовой части. Об этом сообщает Mash.
Люди выбираются из разбившегося самолёта. Видео © Telegram / Mash
Пассажиры, сидевшие в хвостовой части, сами покинули разбитый самолёт и начали помогать выбираться остальным. На место крушения примчались 22 бригады скорой помощи. В больницу уже доставили 14 человек, пятеро из которых в тяжёлом состоянии. Их поместили в реанимацию.
Напомним, что самолёт рейсом Баку — Грозный авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в среду утром рядом с казахстанским городом Актау. По предварительным данным, судно столкнулось с птицами в воздухе. На борту находили 62 пассажира и 5 членов экипажа. МЧС Казахстана сообщает, что 25 человек выжили и были госпитализированы. Момент крушения борта попал на видео.
Telegram / Mash