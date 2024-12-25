«Мама!» Появилось видео, как люди в крови выбираются из упавшего самолёта в Актау

Пассажиры упавшего в казахстанском Актау самолёта самостоятельно сумели выбраться из хвостовой части. Об этом сообщает Mash.

Пассажиры, сидевшие в хвостовой части, сами покинули разбитый самолёт и начали помогать выбираться остальным. На место крушения примчались 22 бригады скорой помощи. В больницу уже доставили 14 человек, пятеро из которых в тяжёлом состоянии. Их поместили в реанимацию.