Дочь убитого в Грозном советского учёного выжила при падении самолёта в Актау
Одной из выживших при крушении самолёта Embraer 190AR рейсом Баку – Москва в Казахстане оказалась дочь известного советского учёного Абдул-Хамида Бислиева, который трагически погиб в Чечне в 90-х. Об этом стало известно SHOT.
Джамиля Бислиева и Абдул-Хамид Бислиев. Фото © SHOT.
Отец 54-летней Джамили Бислиевой создал новую лабораторию по физике магнитных явлений в Чечено-Ингушском государственном университете. Его убили в 1991 году в Грозном – учёный был смертельно ранен при попытке защитить своего коллегу и друга.
Ранее Life.ru рассказывал историю 48-летнего пассажира из Екатеринбурга, который выжил при падении самолёта благодаря случайности.
Авиакатастрофа произошла утром 25 декабря возле казахстанского города Актау. Embraer 190 азербайджанских авиалиний следовал из Баку в Грозный. По предварительным данным, причиной крушения стало столкновение с птицами, после чего на борту произошёл взрыв. Спаслись те, кто сидел в хвостовой части. По последним данным, выжили 32 человека. Всего на борту было 67 человек, включая экипаж. Была открыта горячая линия для родных погибших и раненых. СК РФ устанавливает обстоятельства падения лайнера, так как в салоне находились и 16 россиян.