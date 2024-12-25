Дочь убитого в Грозном советского учёного выжила при падении самолёта в Актау

Одной из выживших при крушении самолёта Embraer 190AR рейсом Баку – Москва в Казахстане оказалась дочь известного советского учёного Абдул-Хамида Бислиева, который трагически погиб в Чечне в 90-х. Об этом стало известно SHOT.

Отец 54-летней Джамили Бислиевой создал новую лабораторию по физике магнитных явлений в Чечено-Ингушском государственном университете. Его убили в 1991 году в Грозном – учёный был смертельно ранен при попытке защитить своего коллегу и друга.