Ни царапины! Пассажир из Екатеринбурга пересел и чудом выжил при падении самолёта в Актау
Выживший рассказал о 2-3 попытках посадить самолёт AZAL в Грозном и падении
Пассажир разбившегося в Актау самолёта авиакомпании Azerbaijan Airlines — AZAL рассказал, что борт пытался зайти на посадку в Грозном 2-3 раза. Субхонкул также в беседе с SHOT описал падение судна и первые секунды после крушения.
По словам 48-летнего выжившего, все попытки сесть в районе Грозного провалились. А затем в процессе полёта он и другие пассажиры услышали хлопок, но не поняли, что и где взорвалось. После этого самолёт начал лететь в другом направлении.
Субхонкул. Фото © SHOT
«Летчику спасибо, он спас своим манёвром. Если бы не он, мы бы все погибли. Хвостовая часть была завалена», – говорит Субхонкул.
По его словам, когда выпали кислородные маски, в них практически не было кислорода. Его спасло то, что он пересел на заднее сидение и взял другую маску. Также Субхонкул говорит, что перед падением самолёт какое-то время кружил. Мужчина рассказал, что, все его соседи, сидевшие в хвосте самолёта выжили. Сразу после падения люди стонали от боли, просили о помощи.
Субхонкул чудом не получил никаких травм, но после пережитого у него сильные головные боли. Живёт мужчина в Екатеринбурге, летел по делам в Грозный с пересадкой в Баку.
Напомним, утром 25 декабря возле казахстанского города Актау произошла авиакатастрофа с пассажирским лайнером Embraer 190 азербайджанских авиалиний, который следовал из Баку в Грозный. По предварительным данным, причиной крушения стало столкновение с птицами, после чего на борту произошёл взрыв. Спаслись те, кто сидел в хвостовой части. По последним данным, выжили 32 человека. Всего на борту было 67 человек, включая экипаж. Была открыта горячая линия для родных погибших и раненых. СК РФ устанавливает обстоятельства падения лайнера, так как в салоне находились и 16 россиян.