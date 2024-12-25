Ни царапины! Пассажир из Екатеринбурга пересел и чудом выжил при падении самолёта в Актау

Пассажир разбившегося в Актау самолёта авиакомпании Azerbaijan Airlines — AZAL рассказал, что борт пытался зайти на посадку в Грозном 2-3 раза. Субхонкул также в беседе с SHOT описал падение судна и первые секунды после крушения.

По словам 48-летнего выжившего, все попытки сесть в районе Грозного провалились. А затем в процессе полёта он и другие пассажиры услышали хлопок, но не поняли, что и где взорвалось. После этого самолёт начал лететь в другом направлении.

Субхонкул. Фото © SHOT

«Летчику спасибо, он спас своим манёвром. Если бы не он, мы бы все погибли. Хвостовая часть была завалена», – говорит Субхонкул.

По его словам, когда выпали кислородные маски, в них практически не было кислорода. Его спасло то, что он пересел на заднее сидение и взял другую маску. Также Субхонкул говорит, что перед падением самолёт какое-то время кружил. Мужчина рассказал, что, все его соседи, сидевшие в хвосте самолёта выжили. Сразу после падения люди стонали от боли, просили о помощи.