Открыта горячая линия для родных погибших и раненных в авиакатастрофе в Актау
Место падения самолёта Баку – Грозный. Фото © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / azamat_sarsenbayev
Спасательные службы Казахстана открыли горячую линию для родственников погибших и пострадавших пассажиров с упавшего под Актау самолёта, летевшего из Баку в Грозный. Об этом говорится в сообщении МЧС Казахстана.
Горячие линии заработали в Командном центре МЧС Казахстана по номеру 8-7172-55-96-21 и городе Актау – по номеру 8-7292-31-90-91.
Напомним, что утром 25 декабря неподалёку от казахстанского города Актау произошла авиакатастрофа с пассажирским лайнером Embraer 190, который следовал из Баку в Грозный. Борту пришлось запросить вынужденную посадку в Казахстане. По предварительным данным, причиной крушения стало столкновение самолёта с птицами. Позже выяснилось, что на борту произошёл взрыв. По последней информации, живыми выбрались из самолёта 29 человек. Также были найдены тела четырёх погибших. Путин выразил соболезнования в связи с трагедией.