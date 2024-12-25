Авиакатастрофа в Казахстане
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25 декабря, 10:00

Открыта горячая линия для родных погибших и раненных в авиакатастрофе в Актау

Место падения самолёта Баку – Грозный. Фото © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / azamat_sarsenbayev

Место падения самолёта Баку – Грозный. Фото © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / azamat_sarsenbayev

Спасательные службы Казахстана открыли горячую линию для родственников погибших и пострадавших пассажиров с упавшего под Актау самолёта, летевшего из Баку в Грозный. Об этом говорится в сообщении МЧС Казахстана.

Горячие линии заработали в Командном центре МЧС Казахстана по номеру 8-7172-55-96-21 и городе Актау – по номеру 8-7292-31-90-91.

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Напомним, что утром 25 декабря неподалёку от казахстанского города Актау произошла авиакатастрофа с пассажирским лайнером Embraer 190, который следовал из Баку в Грозный. Борту пришлось запросить вынужденную посадку в Казахстане. По предварительным данным, причиной крушения стало столкновение самолёта с птицами. Позже выяснилось, что на борту произошёл взрыв. По последней информации, живыми выбрались из самолёта 29 человек. Также были найдены тела четырёх погибших. Путин выразил соболезнования в связи с трагедией.

Андрей Бражников
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