Экшн-камера спасателя сняла первые минуты после падения самолёта Баку – Грозный

В Казахстане спасатели продолжают работу на месте падения пассажирского самолёта азербайджанской авиакомпании. МЧС республики опубликовало кадры с экшн-камеры одного из огнеборцев, на которых зафиксировано прибытие отряда на место трагедии и тушения полыхающего фюзеляжа.