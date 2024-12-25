Экшн-камера спасателя сняла первые минуты после падения самолёта Баку – Грозный
МЧС показало видео первых минут после крушения самолёта в Актау с экшн-камеры
В Казахстане спасатели продолжают работу на месте падения пассажирского самолёта азербайджанской авиакомпании. МЧС республики опубликовало кадры с экшн-камеры одного из огнеборцев, на которых зафиксировано прибытие отряда на место трагедии и тушения полыхающего фюзеляжа.
Работа спасателей на месте падения самолёта в Казахстане. Видео © Telegram / 112 KZ
На десятки метров вокруг разбросало вещи пассажиров и обломки лайнера. Корпус самолёта полностью выгорел, больше всего пострадала носовая часть. Сейчас спасатели продолжают работу на месте ЧП, территория оцеплена. Тела погибших накрыты, сотрудники МЧС не прекращают поиски выживших.
Напомним, утром 25 декабря возле казахстанского города Актау произошла авиакатастрофа с пассажирским лайнером Embraer 190 азербайджанских авиалиний, который следовал из Баку в Грозный. По предварительным данным, причиной крушения стало столкновение с птицами, после чего на борту произошёл взрыв. Спаслись те, кто сидел в хвостовой части. По последним данным, выжили 32 человека. Всего на борту было 67 человек, включая экипаж. Была открыта горячая линия для родных погибших и раненых. СК РФ устанавливает обстоятельства падения лайнера, так как в салоне находились и 16 россиян.
Telegram / 112 KZ