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Регион
25 декабря, 11:07

Экшн-камера спасателя сняла первые минуты после падения самолёта Баку – Грозный

МЧС показало видео первых минут после крушения самолёта в Актау с экшн-камеры

В Казахстане спасатели продолжают работу на месте падения пассажирского самолёта азербайджанской авиакомпании. МЧС республики опубликовало кадры с экшн-камеры одного из огнеборцев, на которых зафиксировано прибытие отряда на место трагедии и тушения полыхающего фюзеляжа.

Работа спасателей на месте падения самолёта в Казахстане. Видео © Telegram / 112 KZ

На десятки метров вокруг разбросало вещи пассажиров и обломки лайнера. Корпус самолёта полностью выгорел, больше всего пострадала носовая часть. Сейчас спасатели продолжают работу на месте ЧП, территория оцеплена. Тела погибших накрыты, сотрудники МЧС не прекращают поиски выживших.

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Напомним, утром 25 декабря возле казахстанского города Актау произошла авиакатастрофа с пассажирским лайнером Embraer 190 азербайджанских авиалиний, который следовал из Баку в Грозный. По предварительным данным, причиной крушения стало столкновение с птицами, после чего на борту произошёл взрыв. Спаслись те, кто сидел в хвостовой части. По последним данным, выжили 32 человека. Всего на борту было 67 человек, включая экипаж. Была открыта горячая линия для родных погибших и раненых. СК РФ устанавливает обстоятельства падения лайнера, так как в салоне находились и 16 россиян.

Обложка ©

Telegram / 112 KZ

Татьяна Миссуми
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