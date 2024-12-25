Крылатый таран: Орнитолог заявил о нулевых шансах пилотов увести самолёт над Актау от стаи птиц

Для птиц особого интереса не представляет ни сам самолёт, ни его ревущие двигатели, однако порой они всё равно умудряются туда попасть, что в итоге может спровоцировать авиакатастрофу наподобие той, что произошла сегодня утром, 25 декабря, в окрестностях казахстанского Актау. В беседе с Life.ru орнитолог и основатель приюта для птиц «Орнитарий» Вадим Мишин объяснил, почему птичьи стаи время от времени убиваются об летательные аппараты.

Самолёт ничем не привлекает птиц, и здесь нет какого-то подманивания и привлечения к этому объекту. Существует два основных вида катастроф. Первый — происходит на аэродроме и приаэродромном пространстве.

«Так как там концентрация самолётов в разы выше, чем просто в небе, то и опасность присутствия в этих объёмах птиц тоже в разы больше. Но и бороться с этим проще, потому что есть специальные методы отпугивания птиц с опасных территорий. Самое главное, чтобы птицы не попали на глиссаду самолёта, то есть на траекторию взлёта или посадки. Разгоняют как техническими средствами, так и с использованием живых репеллентов, то есть хищных птиц. Это соколы, ястребы, орлы, которые используются для отпугивания», — отметил эксперт.

Вторая категория — авиакатастрофы, вызванные столкновением с птицами уже в процессе полёта. Отпугнуть птиц там не получится, поскольку сложно предположить, когда и на какой высоте в самолёт может врезаться стая пернатых.

Упавший в Актау самолёт Баку – Грозный. Видео © МЧС Казахстана

Существует необходимость в орнитологических исследованиях, считает специалист. К примеру, следует учитывать время миграции птиц, природные явления и делать на основе этого выводы заранее, чтобы облететь эти стаи. К примеру, птицы не будут лететь выше 5 000 метров над уровнем моря. Они, конечно, могут, но им будет некомфортно, поэтому им придётся приспуститься. К примеру, они облетят какие-то горы, а потом опять возьмут пониже. Самолёты же спокойно могут летать высоко, но малая и средняя авиация в этом отношении остаётся уязвимой при столкновении со стаей. Потоком воздуха птиц не засасывает, просто самолёт летит куда быстрее.

Самолёт летит с приличной скоростью, а если поперёк пути появятся пересекающиеся стаи птиц, то ни они не успеют ничего сделать, ни пилоты. Также это зависит от конструкции судна. Это либо турбореактивный двигатель, куда если птица попадёт, то работа механизма нарушится. Либо винтовой — та же история при попадании птицы. Даже стекло кабины лётчика может разлететься, если в него врежется птица. Управлять самолётом в таком состоянии практически невозможно Вадим Мишин Орнитолог