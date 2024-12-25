Ещё трёх человек достали живыми из покорёженного самолёта в Актау, спасённых уже 32
AZAL: 32 человека выжили при крушении самолёта Баку – Грозный в Казахстане
Ещё трёх выживших нашли на месте крушения самолёта авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) в Актау, который упал во время выполнения рейса из Баку в Грозный. В Azerbaijan Airlines считают, что эта цифра может ещё вырасти.
«32 человека выжили при крушении самолёта AZAL в Казахстане, 14 из них граждане Азербайджана», — сообщил представитель компании на брифинге.
Напомним, что утром 25 декабря неподалёку от казахстанского города Актау произошла авиакатастрофа с пассажирским лайнером Embraer 190, который следовал из Баку в Грозный. Борту пришлось запросить вынужденную посадку в Казахстане. По предварительным данным, причиной крушения стало столкновение самолёта с птицами. Позже выяснило, что на борту произошёл взрыв. Ранее сообщалось, что живыми выбрались из самолёта 29 человек. Также были найдены тела четырёх погибших. Путин выразил соболезнования в связи с трагедией.
Самолёт Баку – Грозный. Фото © Телеграм / prokadrykz